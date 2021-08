"Svět právě s těžkým srdcem sleduje události v Afghánistánu; vyzývám všechny země, aby byly ochotné přijímat afghánské uprchlíky a zdržely se deportací. Afghánci zažili roky válek a strádání. Zaslouží si naši plnou podporu. Nyní je čas na solidaritu," napsal Guterres na twitteru.

Půl miliardy dolarů poskytnou USA na základě zákona o migraci. Biden finance uvolnil "za účelem splnění neočekávaných naléhavých uprchlických a migračních potřeb uprchlíků, obětí konfliktů a dalších osob ohrožených v důsledku situace v Afghánistánu", uvedl Bílý dům v prohlášení. Prostředky se k Afgháncům mohou dostat přes mezinárodní organizace a charity nebo prostřednictvím amerických státních agentur na pomoc migrantům.

Vyhlášení amnestie pro úředníky

Radikální hnutí Tálibán, které v posledních dnech převzalo kontrolu nad Afghánistánem, mezitím vyhlásilo všeobecnou amnestii pro všechny státní úředníky a vyzvalo je, aby se vrátili do práce. Podle agentury AP zároveň vysoce postavený představitel hnutí vyzval ženy, aby se podílely na chodu státu.

"Pro všechny byla vyhlášena všeobecná amnestie (…), takže byste se s důvěrou měli vrátit ke svým zvykům," uvedlo hnutí v prohlášení. Jde o první, ač neurčité výroky ohledně vlády, kterou radikální hnutí zavede, píše AP. Tálibán stále vyjednává s politickými vůdci padlé vlády a dosud nebylo vyhlášeno oficiální předání moci.

Šéf vojenské komise Tálibánu Muhammad Jakúb nařídil svým bojovníkům, aby udržovali disciplínu a v Kábulu nevstupovali do domů a nezabírali vozidla. Pokud by tak učinili, jednalo by se o "čin vzpoury" a dotyční jedinci za to budou nést zodpovědnost, uvedla stanice Tolo News.

Mluvčí Tálibánu zároveň na twitteru uvedl, že by nikdo neměl vstupovat do obydlí bývalých vládních činitelů a vyhrožovat jim.

Nejmenovaný vysoce postavený činitel hnutí agentuře Reuters sdělil, že bojovníci mají zakázáno vstupovat do budov velvyslanectví či bránit v průjezdu vozům diplomatů. "Členové Tálibánu dostali na všech úrovních nařízení, abychom se ujistili, že vůči přítomnosti jiných zemí v Afghánistánu nebudeme jednat neuctivě," uvedl činitel.

"Islámský emirát nechce, aby ženy byly oběťmi," řekl ve vysílání televize, kterou nyní Tálibán kontroluje, člen kulturní komise hnutí Inamulláh Samanganí. "Podle práva šaría by měly být ve vládní struktuře," dodal. "Struktura vlády není plně jasná, ale na základě zkušeností by tu mělo být plně islámské vedení a zapojit by se měly všechny strany," prohlásil Samanganí.

Obnovení evakuačních letů

Z Kábulu nejsou hlášeny větší boje či střety, většina obyvatel metropole ale zůstává doma v obavách z dalšího vývoje. AP připomíná, že převzetí kontroly nad městem doprovázelo propuštění vězňů z věznic a rabování skladů zbraní. Starší generace si navíc stále pamatuje předchozí vládu Tálibánu z let 1996 až 2001, kterou provázelo kamenování, amputace končetin nebo veřejné popravy.

Dnes ráno byly zároveň obnoveny vojenské evakuační lety států, které převážejí z Afghánistánu do bezpečí své diplomaty i afghánské spolupracovníky. Agentuře Reuters to sdělil příslušník západních bezpečnostních složek, který je na letišti v Kábulu. Vzletová plocha mezinárodního kábulského letiště je po několika hodinách téměř prázdná, část lidí se vrátila do svých domovů. Příletům letadel v pondělí několik hodin bránily davy Afghánců na přistávací ploše, které se snažily za každou cenu opustit zemi.

Podle listu The Washington Post se v bezprostřední blízkosti kol amerického dopravního letadla, které odletělo z Kábulu a kvůli problémům muselo přistát ve třetí zemi, našly lidské pozůstatky. Na záběrech na sociálních sítích jsou patrné postavy, které se při vzletu chytily kol, a snažili se tak odletět z Afghánistánu.

První letadlo, které z Kábulu dnes odlétne, bude nejspíš převážet indický diplomatický sbor. Na palubě letounu C-17 indické armády by mělo být celkem 120 lidí, včetně indického velvyslance. Informaci o urychleném stažení indických diplomatů potvrdil mluvčí indického ministerstva zahraničí. V letovém plánu kábulského letiště je uveden předpokládaný čas odletu ve 12:40 SELČ.

Zůstávají pracovníci tří států

Indie dnes také oznámila, že zavede nová zrychlená elektronická víza pro žadatele z Afghánistánu. Není ovšem jasné, jak by Afghánci o taková víza žádali nebo jak by se do Indie dostali, píše BBC.

Po stažení indického diplomatického sboru už v Kábulu zůstávají jen pracovníci ambasád tří zemí - Ruska, Číny a Pákistánu. Tyto tři státy shodně vyjádřily ochotu jednat s Tálibánem.

Talibán se údajně nechce mstít

Mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid dnes slíbil, že hnutí se nebude nikomu mstít a že Američanům ani nikomu jinému z mezinárodního společenství se nic nestane. Na své první tiskové konferenci po převzetí moci v Afghánistánu Tálibánem rovněž řekl, že ženy budou mít svá práva a budou se moci zapojit do vzdělávání, zdravotnictví a dalších oblastí života, ovšem v rámci islámského práva šaría.

"Nikdo z hnutí vám neublíží, nikdo nebude klepat na vaše dveře, nikdo vás nebude vyslýchat," ujišťoval podle agentury Reuters afghánskou veřejnost Zabíhulláh. "Všem je odpuštěno," prohlásil mluvčí. Tálibán podle něj mimo jiné rovněž zaručil Organizaci spojených národů, že může pokračovat v humanitární práci v Afghánistánu.