Americké speciální jednotky zřídily tajný vstup na letiště a telefonní centra, jejichž prostřednictvím byli Američané informováni, jak se mají na letiště dostat. Měli přijít na shromažďovací místa poblíž letiště, kde se jich ujali tálibové, zkontrolovali jejich dokumenty a krátkou trasu k letištnímu vstupu, kde byli američtí vojáci, je doprovodili.

Informace o tomto ujednání byla zveřejněna až nyní, po stažení Američanů z obav, jak by na dřívější oznámení Tálibán reagoval a zda by to nevyprovokovalo další atentát teroristického Islámského státu.

Americká administrativa při evakuaci tvrdila, že Tálibán spolupracuje a umožňuje Američanům s doklady projít k letišti.

Teroristický útok

Podle CNN tálibové eskortovali Američany několikrát denně. Jedno z míst, kde se Američané shromažďovali, byla budova ministerstva vnitra, jež je blízko letiště, takže vojáci od brány byli schopní blížící se skupiny Američanů sledovat. "Fungovalo to výborně," sdělil zdroj CNN.

USA oznámily, že letecky bylo do pondělka evakuováno z Kábulu 122 tisíc lidí, mezi nimi 6000 Američanů. Evakuační zmatek ale vyústil v teroristický útok, který stál životy 170 Afghánců a 13 amerických vojáků, při pozdějším americkém útoku zemřela desetičlenná kábulská rodina.