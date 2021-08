Snad žádný kriminální čin v historii nezahýbal americkým veřejným míněním i zákonodárstvím tolik jako čtyřicet let starý případ únosu a brutální vraždy šestiletého floridského chlapce Adama Walshe. Televizní film Adam, natočený na motivy jeho tragického osudu dva roky po jeho zmizení, sledovalo v premiéře 38 milionů Američanů. Adamu Walshovi to život vrátit nemohlo, přístup Ameriky k případům únosů a zmizení dětí se však navždy změnil.

Strašidelné zmizení, drastický nález

Adam John Walsh se narodil 14. listopadu 1974, v létě 1981 mu tedy táhlo na sedmý rok. V pondělí 27. července 1981 kolem poledního doprovázel svou matku Revé, která vyrazila na nákupy do obchodního domu Sears, fungujícího v rámci nákupního centra Hollywood Mall. Revé tam chtěla koupit stolní lampu a chlapce na chvíli nechala u automatů s videohrami Atari 2600, kde si hrály i další děti. Byla pryč jenom sedm minut, kolem čtvrt na jednu se k automatům vrátila. Jenže chlapec byl pryč.

Vystrašená matka přivolala vedoucího obchodu a dozvěděla se, že děti se popraly o to, kdo má přijít u automatů na řadu, a ochranka ty starší z nich vyhodila. Malý Adam byl zřejmě příliš plachý na to, aby se ozval, a šel s ostatními ven. Jenže děti se vzájemně neznaly a před obchodem se rozešly. A Adam pravděpodobně zůstal sám.

In memory of Adam Walsh.



“If his song is to continue… we must do the singing.”



If you have any information regarding a missing or exploited child, please call: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) #NeverStop? pic.twitter.com/jvoFD5ff7R — NCMEC (@MissingKids) July 27, 2021

Jeho matka začala okamžitě obíhat všechna místa, která mohla jejího syna zaujmout, zeména hračkářství. Nechala ho také vyvolávat hlášením v obchodě. Do hledání se zapojila i její tchyně, s níž se Revé v obchodním domě náhodně potkala. Všechno však bylo nadarmo. Krátce před druhou kontaktovaly obě ženy policii. Chlapec byl prohlášen za nezvěstného a bylo po něm vyhlášeno pátrání.

Nějakou dobu se nedělo nic, co by detektivům pomohlo pohnout se z místa. V pondělí 10. srpna 1981, přesně dva týdny po Adamově zmizení, však přišel otřesný nález. V odvodňovacím kanále podél floridské silnice 60, ve venkovské oblasti Indian River County nacházející se téměř 130 mil od Hollywoodu, ležela useknutá dětská hlava. Když se dostala na stůl soudního lékaře, bylo brzy jasno. Patřila Adamovi. Podle pitvy zemřel na udušení, zřejmě několik dní předtím, než byla hlava nalezena. Zbytek jeho těla se nikdy nenašel.

Podezřelý číslo jedna

K dalšímu posunu ve vyšetřování otřesného případu došlo v roce 1983, kdy policie zatkla tuláka a jak se později ukázalo, také sériového vraha Ottise Elwooda Toolea. Jeho případ zprvu s malým Walshem nespojovala, zadržela ho v dubnu v Jacksonville pro podezření ze žhářství. O dva měsíce později sebrala také jeho tehdejšího společníka Henryho Lee Lucase, u něhož našla nelegálně drženou střelnou zbraň. Lucas se při prvních výsleších nechal slyšet, že mají s Toolem za sebou i vraždy. Toole to nejdřív popíral, pod tlakem vyšetřovatelů však začal postupně Lucasovy informace potvrzovat. A v říjnu detektivy šokoval: "Zabil jsem i toho malýho kluka z obchodního domu."

Podle prvotní Tooleovy výpovědi na šestiletého Adama opravdu narazil přede dveřmi obchodního domu, kam chlapec vyběhl s ostatními dětmi vyhozenými ochrankou. Když se všichni větší kluci rozutíkali a malý Adam osaměl, přistoupil k němu a nalákal ho k sobě do vozu (bílého Cadillacu 1971 s poškozeným pravým nárazníkem) pod příslibem hraček a cukroví.

Za chlapcem zabouchl dveře a rozjel se na sever z města směrem ke svému domovu v Jacksonville. Adam začal panikařit a domáhal se, aby ho cizí muž pustil z auta ven. Toole ho podle své výpovědi praštil pěstí do obličeje, ale to celou situaci jen zhoršilo. Chlapec začal opravdu křičet, jeho únosce proto zastavil a začal ho škrtit, dokud dítě neupadlo do bezvědomí. Pak pokračoval v jízdě na sever.

Po nějaké době si uvědomil, že chlapec pořád dýchá, takže odbočil na opuštěnou polní cestu a tam dítě uškrtil bezpečnostním pásem. Bezvládné tělo vytáhl z auta a setnul mačetou. Hlavu pohodil v kanále, tělo prý později spálil.

Podrobná výpověď svědčila o tom, že Toole podrobnosti chlapcova zmizení opravdu zná, jenže muž ji později odvolal a popřel. Nahrálo mu také to, že se začaly objevovat nesrovnalosti ve výpovědích jeho společníka Lucase, jehož tak policie začala vnímat jako méně věrohodného. Oba muži, Toole i Lucas, se stali proslulými tím, že se přiznávali ke všemu, na co se jich policie zeptala, aby následně svá přiznání odvolávali.

Vina neprokázána

Toole byl nakonec usvědčen z několika dalších vražd a v roce 1984 byl za každou z nich odsouzen k trestu smrti (po odvolání byl tento trest změněn na doživotí), ale z vraždy Adama Walshe nebyl nikdy ani obviněn. Ve věku 49 let zemřel ve vězení na selhání jater.

Podle manželů Walshových policie vyšetřování zmizení a smrti jejich syna zpackala a zabránila vrahovu usvědčení. Podle Johna Walshe, který o vraždě svého syna sepsal knihu, našla policie v Tooleově domě v Jacksonville pár zelených ponožek a sandál podobný těm, jaké nosil Adam, ale nevěnovala těmto stopám dostatečnou pozornost.

Na základě Walshovy knihy přešetřil v roce 1997 celý případ nový šéf hollywoodské policie Rick Stone, policejní veterán s dvaadvacetiletou praxí. Na základě vlastní analýzy všech shromážděných indicií včetně nahrávek Tooleových výpovědí došel k závěru, že Toole vraždu spáchal. O tomtéž zůstal přesvědčen Adamův otec. "Celé roky věříme tomu, že našeho Adama zabil Ottis Toole," řekl před časem novinářům z NBC News.

A k témuž závěru došla při opětovném přešetření případu v roce 2008 hollywoodská policie. "Věnovali jsme opravdu hodně času hledání dalších potenciálních pachatelů, ale Ottis Toole nadále zůstává naším hlavním podezřelým," uvedl v roce 2008 nový šéf hollywoodské policie Chadwick Wagner.

Podezřelý číslo dvě

V 90. letech se však v souvislosti s tímto zločinem objevilo jméno dalšího možného pachatele, a sice nechvalně proslulého kanibala Jeffreyho Dahmera, zatčeného v roce 1991 ve Wisconsinu poté, co zabil, znetvořil a zčásti snědl nejméně 15 mladých mužů a chlapců (nejmladší z nich byl o osm let starší než Adam).

Dahmer žil v době Walshovy vraždy v Miami Beach a dva svědci prohlašovali, že v den Adamova únosu viděli v témže nákupním centru. Podle jednoho svědectví navštívil podivný muž odpovídající jeho popisu (vyšší mladý blonďák s výraznou bradou) oddělení hraček, podle druhého cpal takový muž před obchodem do modré dodávky vzpouzející se dítě, s nímž pak vysokou rychlostí odjel.

Novináři uvedli, že zásilkový obchod, v němž Dahmer v té době pracoval, disponuje právě modrou dodávkou. Další okolností, která s ním mohla souviset, bylo to, že rovněž některým svým obětem uřezal hlavu.

Na rozdíl od Toolea však Dahmer jakýkoli svůj podíl na zmizení a vraždě Adama Walshe vytrvale popíral. "Řekl jsem vám všechno: jak jsem zabíjel, jak jsem vařil těla i koho jsem snědl. Proč bych zapíral, kdybych to udělal ještě někomu?" vypověděl v roce 1992, když byl na Adamův případ dotazován.

Ani John Walsh, který smrt svého syna znovu a znovu analyzoval, Dahmera nevinil. "Nenašel jsem žádný důkaz, který by spojoval Adamův únos a vraždu se zločiny, které spáchal Dahmer," uvedl.

Případ vyústil ve změnu zákona

Přesto, nebo možná právě proto, že se nikdy nepodařilo úplně zodpovědět všechny otázky spojené s chlapcovým zmizením, vyústil jeho případ ve velké americké celospolečenské hnutí a v konečném důsledku i ve změnu zákonných norem. Dva roky a dva měsíce po jeho vraždě, dne 10. října 1983, měl premiéru televizní film Adam založený na jeho únosu, který přilákal k obrazovkám 38 milionů Američanů. V následujících třech letech byl opakovaně s velkým úspěchem reprízován, a tentokrát už každé vysílání provázely fotografie a popisy dalších pohřešovaných dětí spolu s prosbou o pomoc při jejich hledání.

Americké úřady také zřídily horkou telefonickou linku pro přijímání hovorů souvisejících s těmito případy, jež se brzy stala pro vyšetřovatele užitečnou studnou informací. Odvysílání fotografií spolu s telefonní linkou přispělo k objevení 13 z 55 pohřešovaných dětí. Jedním z mediálně známých případů se stal příběh amerického rappera Bizzyho Bonea, jehož v dětství unesl jeho nevlastní otec. Fotografii chlapce poznal v televizi otcův soused, který svým svědectvím přispěl k tomu, že se mladík mohl opět zkontaktovat se svou matkou.

Dva roky po smrti Adama Walshe také schválil americký Kongres nový zákon o ochraně a bezpečnosti dětí, jenž byl přijat částečně v důsledku Walshova případu. Zákon umožnil vytvoření Národního centra pro pohřešované a zneužívané dětí, neziskové organizace, jež se za dobu své existence podílela až dosud na hledání a vymáhání práva ve více než 348 tisících případů pohřešovaných dětí a vyškolila podle svého webu více než 379 tisíc odborníků v oblasti právní ochrany nezletilých a zdravotnické pomoci. Mezi spoluzakladatele organizace patřili také John a Revé Walshovi.

Dále vznikl program na pomoc dětem, které se ztratí v obchodních domech, pojmenovaný na počest Adama Walshe jako Code Adam, tedy Adamův kodex.

V roce 2006 podepsal tehdejší americký prezident George W. Bush další zákon na ochranu dětí, jímž byl vytvořen právní rámec pro založení databáze odsouzených za zneužívání dětí. Zákon také zvyšoval tresty za násilné trestné činy vůči dětem a za sexuální znaužívání nezletilých. A před 15 lety vznikl zákon Adama Walshe, jenž vydělil ve státním rozpočtu peníze na pokračování programů na ochranu dětí. Zákon podepsal tehdejší prezident Barack Obama 7. října 2016.

"Bolest ze ztráty Adama pociťujeme nadále každý den, ale řekli jsme si se ženou, že je naším životním posláním udělat vše, co je v našich silách, abychom uchránili další děti od podobného osudu. Má rodina i já osobně jsme poctěni, že tento zákon pojmenovaný po mém synovi měl tak ohromný dopad," uvedl letos v červenci u příležitosti 40. výročí Adamova zmizení John Walsh.

"Není pochyb o tom, že zákon Adama Walshe udělal z této země bezpečnější místo pro naše děti," prohlásil při téže příležitosti John Clark, prezident a generální ředitel Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti.