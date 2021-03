Když před několika týdny oznámila rakovnická zubní lékařka Ludmila Wünschová ukončení své praxe, jelikož ji škola, ve které má ordinaci, neprodloužila nájemní smlouvu, pro pacienty to znamenalo obrovské starosti a marný boj v podobě shánění nového stomatologa v okolí, který má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

„Bylo to náročné. Na Rakovnicku nikdo nepřibírá, neuspěli jsme ani na Kladensku. Nakonec jsme uspěli až u jedné z pražských klinik. Budeme tedy muset dojíždět,“ je smířená Eliška Soukupová s tím, že i když se později dozvěděla, že by zubní lékařka měla ve své praxi pokračovat v jiných prostorách, měnit už nebude. Jiní pacienti našli volné kapacity u stomatologů v Plzni. Podobných případů, kdy lidé musí dojíždět za svým stomatologem desítky kilometrů, je v Česku spousta.

Šmucler: Pojišťovny nechaly síť zubařů rozpadnout

Koncentrace zubních lékařů do větších měst a více obydlených oblastí je všeobecně problém. Ovšem podle Romana Šmuclera na vině rozhodně není nedostatek zubních lékařů. Jen v letošním roce podle údajů ČSK je v Česku aktivních zhruba devět tisíc stomatologů, celkově pak i s těmi v důchodovém věku kolem 11 tisíc.

„Pojišťovny si v minulosti nechaly rozpadnout síť. U všeobecných lékařů trvaly na tom, že dají smlouvu jen tam, kde byla. U stomatologů často zanikne smlouva na vesnici a dostane smlouvu někdo v okresním městě a ani se pacienti nedozvědí, kdo to je. Tlačíme pojišťovny, aby se předávali pacienti a smlouvy jako všude ve světě. Poslední roky se to, díky tlaku komory, lepší,“ řekl Roman Šmucler. Řešení vidí v inspiraci v německém systému, kde se zdravotní pojišťovny dohodly téměř se všemi stomatology na spolupráci. „U nás přes tisíc jich pracuje bez smlouvy a mnozí by i smlouvu chtěli. Třeba já, ale nedostal jsem ji,“ poznamenává prezident komory.

Jenže s takovýmto tvrzením o řešení situace zdravotní pojišťovny nesouhlasí. Podle nich není vina ve smlouvách, ale ve velmi nízkém zájmu ze strany zubních lékařů o provozování ordinace v malých městech či obcích.

„Za Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR můžeme říci, že v případě žádosti o smluvní vztah mimo hlavní město Prahu uzavíráme všechny smlouvy. Avšak žadatelů není mnoho, na vyhlášená výběrová řízení se například nepřihlásí ani jeden uchazeč,“ reagovala Hana Kadečková, mluvčí pojišťovny, a dodala: „Zubních lékařů není nedostatek, jen je malá ochota registrovat pojištěnce a vstupovat do sítě smluvních poskytovatelů. Již smluvní stomatologové nemají velký zájem o registraci nových pacientů, ani o případné prodloužení ordinačních hodin.“

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna se prostřednictvím tiskového mluvčího Milana Řepky nechala slyšet, že pro zajištění dostupnosti primární péče, včetně stomatologie využívá všech dostupných a zákonných možností. Na příslušných krajských úřadech jsou vyhlašována výběrová řízení pro zajištění lékařské péče na smlouvu s pojišťovnou v konkrétní lokalitě.

„Rovněž místní samospráva se mnohdy snaží vytvářet příznivé podmínky pro založení nové praxe například minimalizací nájmu, poskytnutím obecního bytu, vybavením ordinace a podobně. Zde lze konstatovat, že místní samospráva v této oblasti obvykle postupuje velmi konstruktivně a vstřícně,“ upřesnil Milan Řepka.

Legislativní změny

Zlepšit situaci by pak podle pojišťoven mohly uvažované legislativní změny, které by měly umožnit fungování mobilních ordinací, rozvoj telemedicíny i zubních lékařů a také v neposlední řadě i tlak na prevenci a zubní hygienu obyvatel.

Co dělat, pokud přijdete o svého zubaře? Nejprve je vhodné kontaktovat a zkusit štěstí v oslovování stomatologů podle vlastního výběru, zároveň je možné se obrátit také na zdravotní pojišťovnu o zaslání seznamu zubních lékařů v regionu a okolí. Stejně tak je možné požádat pojišťovnu o pomoc při hledání stomatologa, ovšem ta nemůže žádnému lékaři nařídit, aby si vzal někoho do péče.

„Jedna z variant také je, že naši pracovníci na klientském pracovišti mohou klientům nabídnout stomatologa ve větším městě, kde není situace tak napjatá,“ dodal Milan Řepka.