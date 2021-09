Na co pamatovat, chcete-li zelenou střechu na starším objektu: • Je třeba počítat se stářím stávající konstrukce • Je třeba zajistit bezpečný vstup na střechu • Je třeba připočítat hmotnost izolací, vegetačního souvrství a rostlin • Je třeba počítat s nasákavostí (déšť nebo sníh - znamená zatížení až na dvojnásobek suché hmoty) a větrem (sáním i podtlakem) • Je potřeba pro pobyt lidí doplnit zábradlí • Někdy je nutné omezit maximální počet lidí, kteří na zelené střeše mohou být. • Je potřeba počítat s tím, jak se bude uklízet sníh (asi se nebude házet dolů ani vozit výtahem) U nových staveb se všechny tyto požadavky řeší rovnou v projektové dokumentaci.

Zatížení je totiž značné. „Při návrhu paneláků se hledělo především na zatížení sněhem, nic víc. Podle normy bylo např. v Plzni počítáno řekněme 50 nebo 75 kg na metr čtvereční, zatímco se zelenou střechou je to třeba osmkrát tolik. A bez konzultace se statiky riskujete poškození i propad té střechy,“ uzavřel Vejvara.

Mnohem složitější situace je v případě, kdy chce někdo zbudovat zelenou střechu na starší budově. „Měl by si nejprve sehnat veškerou dostupnou projektovou dokumentaci. Pokud není k dispozici nebo je-li potřeba ověřit skutečný stav, je nutné udělat stavebně technický průzkum včetně sond starších nosných konstrukcí a vždy najít si zkušeného statika, který mu spočítá, zda je záměr vůbec možný,“ popsal Vejvara s tím, že na většině paneláků, kde je na střechu jen výlez se žebříkem a na střeše je strojovna výtahu, je realizace zelené střechy přístupné pro lidi téměř nemožná nebo finančně velmi nákladná.

Návrhy nových objektů, které mají zelené střechy, se objevují již standardně. „V tomto případě to není problém, je na to vypracované metodika, technické podklady. Samozřejmě je ale třeba počítat s tím, že konstrukce musí být mohutnější, což se odrazí i na ceně,“ řekl Deníku na plzeňské konferenci věnované statice staveb předseda plzeňského výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a zároveň statik a projektant Luděk Vejvara.

Zelené střechy jsou hitem současnosti. Podporují je mnohá města, ministerstvo životního prostředí na ně poskytuje dotace v rámci jednoho ze svých programů. Stále častěji se objevují na nových budovách, vzácně i na starších objektech, např. panelácích. Ale pozor! V tomto případě zvedají statici varovně prst. Než se pustíte do budování zelené střechy, pořádně si prověřte, zda ji váš objekt vůbec unese. Jinak může dojít k přetížení konstrukce a následné havárii i neštěstí.

