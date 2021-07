Žáky čekají v září testy na covid. Ti, kdo odmítnou, budou muset nosit roušky

ČTK





Žáci, kteří se na začátku září preventivně neotestují na covid-19, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro děti s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Vyplývá to z informací, které ministerstvo školství zaslalo do škol. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová řekla, že pokyny vychází z materiálu ministerstva zdravotnictví, který schválila vláda.

Testování žáků škol antigenními testy ze slin | Foto: Deník/Přemysl Spěvák