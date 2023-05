Za rok a půl fungování důchodové aplikace ji lidé otevřeli více než milionkrát. Počítá se s tím, že software zohlední i změny podle chystané penzijní reformy.

Chcete vědět, jakou penzi můžete čekat, i když vám do důchodového věku zbývá třeba ještě několik desítek let? Můžete využít některý z nástrojů na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zejména starším zájemcům, kteří uvažují o odchodu do důchodu v následujících pěti letech, je pro orientační výpočet starobního důchodu určena tradiční důchodová kalkulačka.

Mladší ročníky mohou využít takzvanou Informativní důchodovou aplikaci (IDA), kterou ČSSZ spustila v polovině roku 2021. Za půldruhého roku ji lidé otevřeli více než milionkrát. Nejdůležitější informace o důchodu tak mohli získat po pár kliknutích. „Že lidé v takové míře využívají aplikaci IDA, je skvělá zpráva. Ukazuje se tím také jejich osobní odpovědnost,“ ocenil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jak tato aplikace funguje? Vychází z aktuálních parametrů pro výpočet důchodu a údajů, kterými ČSSZ o zájemci a jeho dosavadní „důchodové historii“ disponuje. K tomu se přičtou roky, které mu ještě zbývají do penze. „Výsledkem je tak částka důchodu ve výši, jako by všechny podmínky pro nárok na důchod pojištěnec splnil,“ uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Nelze ovšem vyloučit, že se podmínky a rozhodné doby pro získání nároku na důchod změní. Hlavně v důsledku penzijní reformy, kterou ministr Jurečka slíbil představit v brzké době. To vše by aplikace nově zohlednila. „Parametry výpočtu budou aktualizovány tak, aby byly v souladu s platnou legislativou,“ konstatovala Drmolová.

Ekonom Filip Pertold z CERGE-EI aplikaci považuje za uživatelsky vstřícnou. „Pro základní informaci o tom, kolik bych ze systému dostal, kdybych vydělával tak jako dosud, to docela funguje,“ zhodnotil Pertold. „Samozřejmě poskytuje informaci jen o současném stavu důchodového systému a ne, jak bude vypadat za dvacet let, to se těžce odhaduje,“ podotkl.

Zavedeme penzijní konta?

Někteří odborníci doporučují využít zkušenosti ze zahraničí. Kupříkladu ve Švédsku z obdobné aplikace může každý účastník penzijního systému přesně zjistit, jakou penzi má očekávat. Nedozví se tedy pouze rámcovou informaci jako v případě české IDA. „U nás o tom člověk na trhu práce, kterému je 25 nebo 35 let, obvykle nemá ani tušení,“ řekl hlavní ekonom společnosti Deloitte a člen Národní ekonomické rady vlády David Marek. „Takováto informace by mohla vést k tomu, že si bude dobrovolně více spořit,“ dodal.

IDA ovšem dnes lidem dává o jejich budoucím důchodu pouze rámcovou představu. Ministerstvo práce zatím podrobnosti o své plánované reformě penzí tají. Není tedy zřejmé ani to, zda by plánovalo vytvoření nějakého přesného „konta“ s informacemi o skutečné výši budoucího důchodu.

Snaha zvýšit zájem mladých lidí o jejich budoucí důchody, byť jsou od penzijního věku ještě vzdáleni dlouhá desetiletí, je přitom podle ekonomky a někdejší předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudové velmi důležitá. Jedním z návrhů této komise proto bylo, aby byli mladí lidé hned při nástupu na pracovní trh automaticky registrováni do třetího důchodového pilíře, v němž by si na svůj důchod sami spořili. „Naznačilo by se jim, že mají počítat s tím, že státní důchod jim na požadovanou životní úroveň nebude stačit,“ připomněla Nerudová.

Aby tato motivace mohla zabrat, musel by ovšem být tento třetí důchodový pilíř funkční. Zprovoznit by jej mohla zase jen účinná systémová reforma. „V současné době to ale neslouží ani jako investiční nástroj, ani na penzijní připojištění,“ doplnila Nerudová.