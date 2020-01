Při tragickém požáru v domově pro mentálně postižené zemřelo dnes ráno ve Vejprtech na Chomutovsku osm lidí, dalších 30 museli záchranáři ošetřit. Z toho čtyři lidé jsou ve vážném stavu, dva z nich bojují v nemocnici o život.

Policie vyšetřuje požár jako obecné ohrožení z nedbalosti, o příčinách požáru ale nechce zatím spekulovat. "Požár v domově byl na operační středisko nahlášen ve 04:49," uvedl operační důstojník. Hořet podle něj začalo v jedné z místností domova a požár se postupně rozšířil do dalších tří místností. V dýchacích maskách pak vyvedli hasiči z budovy 29 osob.

V domově pro zdravotně postižené vyhořela společenská místnost. Další dvě místnosti jsou lehce prohořelé, ale nejsou zničené. Celý objekt je zakouřený a mokrý.

Hledání peněz na pomoc obci

Ústecký kraj nabídl Vejprtům pomoc s umístněním klientů. Uvolní i peníze na pomoc s opravou poničeného objektu. Novinářům to po zasedání bezpečnostní rady kraje řekl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). "Protože víme, že někteří klienti byli pouze v pyžamech a pantoflích, tak přijel na místo ředitel krajského úřadu práce, abychom mohli vyplatit okamžitou pomoc," uvedl.

Z fondu pro mimořádné události, v němž má Ústecký kraj zhruba 30 milionů korun, uvolní krajská samospráva peníze na opravu objektu. Vejprty by měly v příštím týdnu spočítat, kolik by potřebovaly peněz ještě před tím, než událost vyřeší pojišťovna. Krajští zastupitelé by mohli částku schvalovat v pondělí 27. ledna. Pomoc Ústeckému kraji nabídl sousední Karlovarský kraj. "Nabídl i místa v jednotlivých zařízeních," uvedl Klika.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) požádal Ústecký kraj předběžně o zajištění převozu a ubytování pro šest klientů, jejichž zdravotní stav nevyžadoval následnou hospitalizaci. "V této souvislosti jsme zajistili potřebná místa v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením na Mariánské," dodal hejtman.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že bude ve spolupráci s Ústeckým krajem hledat finanční prostředky na pomoc obci.

Požár ve Vejprtech s osmi oběťmi je druhý nejtragičtější od roku 1990. Nejhorší byl požár v říjnu 2010, kdy v Praze zemřelo devět bezdomovců.