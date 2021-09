Lidé totiž podle něj zatím příliš neutrácejí své rekordní úspory, které v minulých měsících našetřili, neboť v době pandemie neměli co nakupovat. Často také mají strach z příchodu další vlny pandemie. Zákazníci se navíc stále více obávají rostoucí inflace. „Vidíme, jak rostou ceny zboží i služeb. Koncem roku nás čeká výrazný nárůst cen energií,“ připomněl Prouza.

Dalším zásadní potíží jsou podle něj i rostoucí komplikace s dodávkami zboží. „Problémy jsou zejména s dopravou z Asie,“ konstatoval Prouza. „Výrazně se prodlužují dodací lhůty, a výběr tak bude omezenější než v minulosti,“ obává se Prouza.

Prodejci proto zákazníkům doporučují, aby neváhali a s nákupem dárků a začali co nejdříve. Potvrzují, že koronavirová pandemie narušila dodavatelské vztahy. „Může se stát, že nabídka v některých kategoriích nebude tak široká, jak byli doposud zvyklí,“ řekla Deníku mluvčí internetového prodejce MALL Pavla Hobíková. K dispozici by tak podle ní nemusely být třeba notebooky v ceně do 15 tisíc korun, které spolu s televizemi a mobilními telefony patří u jejich zákazníků mezi nejžádanější zboží.

Konkurenční Alza si zásoby na hlavní sezonu připravuje už od června. „Z hlediska skladových kapacit sledujeme zejména vývoj poptávky po objemných produktech jako jsou velké domácí spotřebiče, sportovní vybavení jako jízdní kola nebo fitness stroje a velké televize,“ řekl Deníku obchodní ředitel Alzy Ondřej Hnát. Také on počítá s horší dostupností levných notebooků. „Důvodem je již několik měsíců globální nedostatek čipů a dalších komponent,“ vysvětlil.

I mnohé další e-shopy, které kvůli koronavirové pandemii loni rekordně posílily, také letos očekávají úspěšný rok. Podle analýzy trhu doručovatelské společnosti WEDO se poklesu předvánočních tržeb obává pouze osm procent on-line prodejců. „Jako důvody poklesu tržeb označují především nárůst konkurence a to, že jsou již na maximu svých kapacit,“ uvedl generální ředitel WEDO Daniel Mareš.

S rozsáhlejším návratem zákazníků do kamenných obchodů již ale internetoví obchodníci obvykle nepočítají. „Necelá polovina dotázaných očekává zhruba vyvážené nákupy on-line a v kamenných obchodech. Převážně nebo pouze na e-shopech bude letos nakupovat 37 procent lidí,“ očekává Mareš. Firma WEDO proto počítá s tím, že před Vánoci bude denně rozvážet až sto tisíc balíků.

Připravují se pošta i dopravci

Na vrchol sezony se aktivně chystá také Česká pošta. Před dvěma lety dokázala současně přepravovat až 500 tisíc balíků, loňský rekord v jednu chvíli dokonce činil téměř 1,13 milionu zásilek v její síti najednou. Také letos vedení pošty počítá s tím, že Vánoce budou rekordní.

„Předpokládáme, že i vzhledem k přetrvávající pandemické situaci budou lidé více preferovat nákupy dárků přes e-shopy než přes kamenné obchody,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Pro pošťáky podle něj začne ostrá vánoční sezona už na přelomu září a října.

Na očekávaný větší objem přepravovaných zásilek se pošta připravuje nejen zvýšeným náborem brigádníků, ale i technickými úpravami třídicích center. „Příkladem jsou válečkové posuvníky, díky kterým lze z auta a do auta snadno navážet zásilky. Tím odlehčujeme našim zaměstnancům, kteří tak nemusí s balíky manipulovat více než je nezbytně nutné,“ uvedl Vitík.

Stranou příprav nezůstávají ani další dopravci. Kupříkladu společnost DPD tento měsíc v Praze zprovozní své druhé depo. „Z obou budeme ekologicky obsluhovat širší centrum Prahy pomocí cyklo- a pěších kurýrů,“ řekl Deníku generální ředitel DPD Miloš Malaník.