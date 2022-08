„Zatímco před deseti lety ve stavebních oborech přicházelo do učebních oborů 60 procent přijatých a 40 procent do maturitních, v průběhu let se tento poměr postupně změnil a nyní je ve stavebních oborech přijímáno 53 procent žáků do učebních a 47 procent do maturitních oborů,“ informovala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

RETRO: Cvočkař i truhlář. S tímhle vercajkem dělali naši dědové poctivé řemeslo

Za současnou zvýšenou poptávkou po učebních oborech vidí ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Petr Ševčík také růst populační křivky u žáků starších patnácti let. „I přes tato pozitivní čísla však nebude zaplněna obrovská mezera v nedostatku kvalifikovaných řemeslníků, která trvá již více než deset let. Zásadní bude, kolik těchto žáků nastoupí a zahájí výuku v září,” říká Ševčík.

Samotné firmy pak podle něj jsou schopny nově vyučené žáky zaměstnat prakticky okamžitě. „Stavební firmy trpí nedostatkem pracovní síly velmi dlouho. Částečně se rozpor mezi poptávkou a nabídkou podařilo krýt zahraničními pracovníky. Stále však zmiňujeme nutnost zásadních a koncepčních změn v oblasti posílení stavebních řemesel,” dodal Ševčík.

Cihla k cihle. Přichází robot, na kterého už stavbaři netrpělivě čekají

Stoupající trend, kdy žáci opět objevují kouzlo řemesel, kvituje i majitel hradecké stavební firmy STAKO Petr Kulda. „Kdyby teď nebylo ukrajinských dělníků, stavebnictví už by zkolabovalo. Stav současného stavebnictví je v tomto ohledu katastrofální, ale jsem rád, že se to snad konečně podaří zastavit a studenti budou mít opět o řemeslo zájem,“ uvedl Kulda.

Růst počtu žáků v učebních oborech vítá i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Poslední roky podle svazu ukazují, že řemeslo má opravdu zlaté dno a řemeslníků trvale ubývá. „Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce ovšem aktuální zvyšující se zájem stačit nebude. Do budoucna je to dobrý signál, ale firmy potřebují dlouhodobě volná místa obsadit ihned,” řekl Deníku manažer pro vzdělání SP ČR Miloš Rathouský.