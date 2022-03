Ale nebyla by to česká tvořivost, aby si tuto větu nevzala za svou i jinak. Lidé použitím hesla začali pomáhat válkou zmítané Ukrajině. Jedním z těch, kteří hlášku rozšiřují dál, je trutnovská firma Trikonoš. Ta výtěžek z prodeje trička se zmíněným heslem posílá na konto organizace Člověk v tísni. „Bylo to spontánní. Oslovil nás výtvarník a spisovatel Jan Macek který spolu s designérem Janem Slavíčkem s tímto nápadem přišli. Ani chvilku jsme neváhali a na nabídku jsme kývli,“ řekl za Trikonoš Jan Fišera.