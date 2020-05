Cestování bez testů. V červnu by mohl vzniknout minischengen, uvedl Petříček

Cestování do Rakouska bude od poloviny června zcela bez omezení. Odpadne tedy povinnost při návratu do Česka podstoupit test na koronavirus či dodržovat karanténu. Po jednání s ministry zahraničí sousedních zemí to oznámil šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Ke stejnému datu by se mohly plně otevřít i hranice se Slovenskem, jednání ale stále probíhají.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček | Foto: ČTK/Deml Ondřej