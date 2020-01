Školní předmět Technika je zatím v rukou nadšenců. Bude to stačit?

Doba, kdy většina dětí na otázku, co je ve škole baví nejvíc, odpovídala, že přestávky a tělocvik, může být brzy ta tam. Na výsluní se dere předmět Technika, který by si mohl oblíbit každý kluk i děvče. Alespoň to tak vypadá podle zkušeností Základní školy Svisle v Přerově. Právě ta patří mezi 53 ZŠ, jež mají za sebou první pololetí jeho pilotního ověřování.

Školní výuka. | Foto: Shutterstock