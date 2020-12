Senátoři požádali Ústavní soud o přednostní projednání jejich podání. Reagují mimo jiné na nedávné usnesení vlády omezující počet lidí v prodejnách podle provozní plochy, které však neumožnilo znovuotevření menších provozoven.

"Malé provozovny mohou zcela bez problému regulovat počet osob na prodejně a zajistit dodržování rozestupů před prodejnou. Došlo by tak k většímu rozptýlení nakupujících, ti by se nekoncentrovali před hypermarkety, které mohly zůstat otevřené a prodávají i sortiment uzavřených prodejen," uvedl pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, který podání inicioval.

Senátorům tak vadí, že obchody s obuví, oblečením, hračkami, elektrospotřebiči, papírnickým sortimentem nebo sportovními potřebami musejí být zavřené, ale stejné zboží je možné prodávat ve velkých hypermarketech. "Podání k Ústavnímu soudu tak poukazuje na nepodložené omezování základních práv podnikatelů, kdy není zřejmé, zda jeho dopady vedou k cílům nejasně definovaným vládou," uvedl Senát v tiskové zprávě.

Zvýšení mobility obyvatel

Vládu tím, aby do dneška zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům, v minulém týdnu pověřila Sněmovna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v neděli v televizi Prima uvedl, že otevření malých obchodů zvýší podle statistik mobilitu obyvatel o desetinu až třetinu a lidé by se více potkávali.

Podle protiepidemického systému PES je ale možné, že malé prodejny budou smět otevřít od pondělí 30. listopadu, dodal ministr. Senátoři nicméně předpokládají, že Ústavní soud by se mohl jejich stížností zabývat i po ukončení napadeného opatření, protože se jedná o otázku dodržování ústavy.

K omezování některých oblastí maloobchodu oproti jiným sektorům vláda podle autorů podání k Ústavnímu soudu nepředložila jasné analýzy. Upozornili, že podle dostupných dat se koronavirus šíří především v domácnostech a v zaměstnání.

Jasné zdůvodnění senátoři postrádají také u výjimek pro prodej v některých provozovnách. Podle nového systému hodnocení PES by měl být možný jen prodej základních potřeb, podle senátorů ale není zřejmé, jak vláda určila, co do této kategorie spadá.