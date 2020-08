Premiér Andrej Babiš přijel v pátek 21. srpna do Liberce, kde se sešel se saským ministerským předsedou Michaelem Kretschmerem. Jednali o spolupráci obou zemí v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání, zdravotnictví a dopravy. Kretschmer ocenil přístup Česka k pandemii koronaviru.

Řekl, že česká vláda konala a rozhodovala jistě a tím dosáhla toho, že ČR je jednou z nejméně zasaženou zemí. S Babišem jednali také o pendlerech, kteří jezdí za prací do Německa nebo Rakouska. Podle saského premiéra by jim v budoucnu mohli pomoci dvoj nebo trojjazyčné neschopenky.

„Česká republika je velice aktivní v oblasti hornictví. I my chceme posílit hornické práce v Krušných horách,“ řekl novinářům Kretschmer a dodal, že také podporuje železniční tunel pod Krušnými horami. „Je to projekt století. Posílilo by to kontakt mezi lidmi,“ dodal saský premiér.

Po návštěvě Krajské knihovny v Liberci a Technické univerzity, kde došlo k podpisu smlouvy o spolupráci mezi výzkumným Fraunhofer institutem a libereckou univerzitou, se oba premiéři a jejich delegace přesunuli na Ještěd. Po obědě čelil premiér otázkám novinářů. Vrátil se tak ke kontroverznímu rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o plošném znovuzavedení roušek.

„Ministr Vojtěch byl uveden v omyl. Myslel si, že s rozhodnutím znovu zavést plošně roušky souhlasí všechny tři odborné poradní skupiny, ale přitom měla každá jiný názor,“ vysvětlil Babiš, který sám zasáhl a s Vojtěchem se domluvil na zmírnění opatření.

Podle Babiše nesouhlasila s plošným opatřením klinická poradní skupina pod vedením profesora Vladimíra Černého. Znovuzavedení roušek prosazovala podle premiéra skupina, kterou vede epidemiolog Rastislav Maďar. „Komunikace tady neproběhla dobře. Nic se ale nestalo. Nezavedli jsme nic, co bychom museli měnit,“ zmínil Babiš a dodal, že například manuál, který zaslali školám 17. srpna, byl určen k diskuzi.

„Teď, 10 dní před začátkem školního roku, jsme to vyřešili i na základě připomínek ředitelů některých škol. Chybou bylo, že jsme nepokračovali v semaforu, který jsme zavedli. Ten postrádá smysl, pokud budeme rozhodovat plošně,“ dodal Babiš.

Podle něj prý není možné, aby poradní skupiny měly větší slovo než hlavní hygienička Jarmila Rážová, která je šéfkou centrálního řídícího týmu. „Poslední slovo při tvorbě rozhodnutí by měla mít paní Rážová a ministr zdravotnictví. Názor má spousta lidí, ale je to vláda a já, kteří máme za to zodpovědnost,“ vysvětlil Babiš a dodal, že pozice ministra Vojtěcha se v jeho očích nezměnila.