Co ale dělat, když obálku s ochrannými prostředky ve schránce nenajdete ani po tomto datu? Lidé už o tom diskutují na sociálních sítích. Rezervní plán ovšem existuje.

Stačí zajít na jakoukoliv pobočku pošty. Tam podepíšete čestné prohlášení, že jste obálku s ochrannými prostředky ve schránce opravdu nenašli, a vydají vám rezervní.

„Nebude se to samozřejmě nijak zjišťovat. Bude to tvrzení proti tvrzení, ale my spoléháme na čestné jednání,“ potvrdil včera na dotaz Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Jen na trvalou adresu

Pošta zdůrazňuje, že obálky s ochrannými prostředky budou pošťáci doručovat na adresy trvalého bydliště. „Pokud někdo bydlí jinde, dostane stejně obálku na adresu svého trvalého bydliště. Česká pošta bohužel zásilku nemůže doručit tam, kde se daný člověk aktuálně nachází. S tím je potřeba počítat,“ upozorňuje Vitík.

Pokud tedy trávíte čas například na chatě, pro ochranné prostředky si budete muset zajet domů.

Vláda o doručování respirátorů a roušek rozhodla ve středu. „Naší ambicí je, aby ochranné prostředky co nejrychleji dorazily k určeným příjemcům,“ řekl a ministr vnitra Jan Hamáček. Ministr dále uvedl, že senioři dostanou do schránky obálky, v nichž budou jen respirátor a roušky bez průvodního dopisu. Distribuce by se tím podle něj jen zdražovala.

Nejen senioři?

Kdo všechno nakonec ve schránce ochranné prostředky najde, zatím není jasné. „Diskutuje se o dodávání ochranných prostředků i lidem s chronickými nemocemi. Je tedy možné, že se v pondělí na jednání vlády pravidla zase pozmění,“ podotýká mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Návrh podporuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Pro jsou i pacientské organizace, které uvádějí, že onemocnění covid-19 může ohrozit život takto nemocných.

Podle statistiků žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let. Doručení ochranných prostředků všem bude stát zhruba 15 milionů korun. Pokud projde návrh o dodávání respirátorů a roušek i lidem s chronickými nemocemi, celková částka se ještě navýší.