"Pokud bereme explozivní nárůst, u nemocných ho zatím nevidíme. Je ale zřejmé, že tam je čtrnáctidenní až třítýdenní zpoždění," uvedl Prymula s tím, že v posledních dnech přibývá deset hospitalizovaných denně. "Tento trend logicky přinese počty, které jsme tu měli na jaře," upozornil.

Vyhlášení druhé vlny je podle Prymuly formální záležitost, řekl však, že současný stav se za ni už dá považovat. "Tak jak jsme byli (na jaře) v nejlepší výchozí pozici, dneska si troufám říci, že Španělsko je na tom lépe než my," řekl. Má podle něj sice vysoké počty nakažených, ale je v sestupné trajektorii, zatímco v ČR míří nahoru.

Nezáleží podle něj jen na číslu, ale na trendech. "V trendech jsme téměř nejhorší," řekl. "Pokud by u nás epidemie pokračovala takto explozivně, můžeme dojít na hranici kapacity lůžkového systému," dodal. Problémem by mohlo být i to, že lůžka nejsou po republice rozprostřena rovnoměrně.

Oploštění křivky

Současná nařízení považuje Prymula za "snad dostatečná k oploštění křivky", k poklesu ale podle něj zatím nedojde. Za klíčovou znovu označil osobní zodpovědnost lidí a nošení roušek. "Pakliže by Česká republika nezavedla žádná opatření, na hranici limitů by se mohla dostat na konci října," konstatoval.

Pokud by se za zhruba tři týdny nepovedlo "oploštit" křivku, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, řekl dále Prymula. Lidé by se alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit.

Kapacita testování na koronavirus by se do 15. října mohla zvýšit zhruba dvojnásobně na čtyřicet tisíc testů denně. Během několika týdnů by se totiž na trh měly dostat nové rychlotesty ze slin, tzv. Lamp-testy, které rozšíří dosavadní škálu.

Situaci s nákazou v České republice by v současnosti měl řešit zdravotnický segment, pokud bude fungovat, není potřeba Ústřední krizový štáb, míní také Prymula. Uvedl, že v zhledem k rostoucímu počtu potvrzených případů nákazy je třeba procesy s tím související výrazně zintenzivnit a posílit systém. "Hygienici situaci bez dalších lidí nemohou zvládnout, posílit je nutné odběrová místa," doplnil.

Klesá smrtnost viru?

Nárůst počtu nakažených pokračoval i o víkendu. Koronavirus se totiž v sobotu potvrdil u rekordních 1541 lidí, tedy téměř o sto více než v pátek. Dosavadní víkendové maximum bylo přitom asi o tisíc případů nižší. Podle počtu potvrzených případů na sto tisíc obyvatel za posledních čtrnáct dní je Česko třetí nejzasaženější zemí EU, když hůře je na tom pouze Španělsko a Francie.

V zemi je nyní více než 13 700 nakažených, většinou s mírným průběhem nemoci. S covidem-19 bylo v sobotu hospitalizováno 297 lidí, z toho 69 v těžkém stavu.

Nárůstu nakažených se obává evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr. V pořadu Partie televize CNN Prima NEWS dnes uvedl, že za týden bude v Česku každý den pozitivně testováno až 4000 lidí, za dva týdny bude dokonce deset tisíc nakažených denně.

"S tím žádná epidemická opatření už nehnou, tak to prostě bude," řekl Flegr. Smrtnost, tedy podíl zemřelých ze skupiny nakažených, očekává okolo jednoho procenta. Mezi lidmi jsou podle něj nyní už jiné kmeny viru než před měsícem.

Epidemiolog Jiří Beran ale s Flegrem nesouhlasí. Smrtnost přirovnává k běžnému respiračnímu onemocnění. "Já se nebojím. Smrtnost klesá. V tuto chvíli je kolem 0,2 desetiny procenta," řekl Beran v Partii.