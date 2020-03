Kůrovcová kalamita? Mohla by skončit za tři až pět let, uvedl Brabec

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by kůrovcová kalamita mohla skončit za tři až pět let. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) k tomu dodal, že záleží i na množství srážek. Ministři to řekli novinářům po schůzi poradního týmu prezidenta Miloše Zemana.

Richard Brabec. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Letos ministerstvo zemědělství vlastníkům lesů vyčlenilo 2,5 miliardy korun na obnovu pozemků zasažených kůrovcem a prodloužilo lhůtu na zalesnění až na pět let. "Co je důležité, že jsme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí hlavně otevřeli rozsah těch stromů, které tam mohou být," dodal Toman. Podle něj je třeba zkoušet, které druhy stromů se budou nejlépe vyrovnávat se změnou klimatu. Včelař Kamil Valenta: Šlechtím hodná včelstva, která nejsou agresivní Přečíst článek › Druhově pestré a bohatě strukturované lesy podle expertů více odolávají suchu i kůrovci. Na změnu složení druhů dřeva by se měl dle expertů připravit i dřevozpracující průmysl, protože vzroste mimo jiné podíl listnatých stromů. Expertní tým se zabýval problematikou boje proti suchu a problematikou kůrovce. Mimo jiné konstatoval, že ještě v roce 2015 bylo možné kůrovcovou kalamitu zastavit. Tehdejší ministerstvo životního prostředí však nepodniklo adekvátní opatření. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 29, 2020 Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že expertní tým mimo jiné konstatoval, že ještě v roce 2015 bylo možné kůrovcovou kalamitu zastavit. "Tehdejší ministerstvo životního prostředí však nepodniklo adekvátní opatření," napsal Ovčáček. Ke zhoršení situace přispěla také činnost zelených aktivistů bránících zásahům proti kůrovci. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana lze očekávat ukončení kůrovcové kalamity v horizontu pěti let. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 29, 2020 Dodal, že ke zhoršení situace přispěla také činnost zelených aktivistů bránících zásahům proti kůrovci. V roce 2015 byl ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) ministrem životního prostředí také Richard Brabec za koaliční hnutí ANO. Zadržování vody v krajině Dalším tématem, kterým se poradní tým prezidenta zabýval, byly například projekty pro zadržování vody krajině včetně budování vodárenských nádrží. "Obě ministerstva postupují v drtivé většině případů naprosto propojeně," uvedl Brabec. Ministerstvo životního prostředí podle něj registruje zvýšený zájem o dotace na opatření pro zadržení vody v krajině i od zemědělců, kteří jsou ochotní vzdát se části produkční plochy, aby mohl vzniknout třeba rybník nebo mokřad. Následky teplé zimy? Předčasně vykvetlé meruňky i více škůdců, varují ovocnáři Přečíst článek › Enormní zájem je podle Tomana i o dotace na budování závlah či zádržných nádrží, které jsou pro závlahy zdrojem vody.Rezervy vidí Brabec například v možnosti využití odpadních vod, které nejsou příliš znečištěné. Takzvané šedé vody, tedy vody ze sprch, myček, umyvadel, praček, by se mohly využívat například ke splachování. Stát chystá v příštích letech stavbu několika vodních nádrží, pro Nové Heřminovy na Bruntálsku už se podle Tomana vykupují poslední pozemky a začíná se budovat přeložka mezi obcemi. Pro nádrž Kryry na Lounsku jsou uvolněné peníze na projektovou přípravu a výkup pozemků, pro vodní dílo Vlachovice ve Zlínském kraji začaly výkup pozemků a stavba přeložek.

Autor: ČTK