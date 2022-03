Mám si s sebou do hospody či do restaurace vzít kromě peněz i respirátor?

Ne. Od pondělí 14. března můžete nechat respirátor doma.

Kde dále povinnost nosit respirátor odpadá?

Respirátory či v případě dětí roušky již není potřeba od pondělí nosit v obchodních centrech, obchodech, ale také na sportovních či kulturních akcí.

Kde naopak tato povinnost zůstává?

Povinnost krýt si ústa a nos platí nadále v MHD, ale také při využití taxislužby či v kabinách lanových drah. Dále jsou respirátory a roušky povinné ve zdravotnických zařízení a v sociálních službách.

Platí stále výjimky, kdo respirátor či roušky nemusí nosit?

Ano. Jedná se o předškolní děti, lidi, kteří ji nosit ze zdravotních důvodů nemohou. Stejně tak ochranu dýchacích cest nemusí nosit hospitalizovaní v nemocnicích, lidé využívající pobytové služby v sociálních zařízení a podobně. Výjimku mají i řidiči veřejné dopravy.

Musím mít roušku při cestě do zahraničí?

Pokud využíváte hromadnou dopravu, pak ano. V automobilu s rodinnými příslušníky nikoliv.

Jak je to s povinností respirátorů a roušek v jiných zemí EU?

Ve většině z nich zůstává povinnost nosit ochranu dýchacích cest zejména v uzavřených prostorech a také při používání hromadné dopravy. Vždy je dobré se před cestou podívat na takzvanou cestovatelskou mapu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Například na Slovensku platí nutnost mít nasazený respirátor i venku, a to v případě, že vzdálenost cizí osoby je menší než dva metry. V Itálii zůstává povinnost mimo jiné i pro účastníky diskoték. Pokud dotyčný netančí, musí mít nasazený respirátor. V Maďarsku se musí ochrana dýchacích cest nosit povinně ve zdravotnických a sociálních zařízení a také v obchodech. Výjimku mají pouze děti do šesti let.