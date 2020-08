Smrt demonstranta. Nová videa z běloruského incidentu odhalují, jak k ní došlo

Prvním mrtvým během běloruských protestů se stal demonstrant Alexandr Tarajkovskij, jenž zemřel 10. srpna v Minsku kousek od stanice metra Puškinská po konfrontaci s bezpečnostními složkami. Podle prvního vyjádření běloruského ministerstva vnitra mu vybuchla v rukou nálož. Tuto verzi okamžitě zpochybnila zveřejněná videa. Běloruský server Euroradio nyní shromáždil všechna videa, která incident zachycují.

Jeden z nových videozáběrů zachycuje běloruského demonstranta zepředu těsně poté, co byl zasažen. Z hrudníku mu teče krev. Z videí je patrné i to, že on sám nic v rukách nedržel | Foto: Repro Youtube, Associated Press