Například podle dat Mapy.cz v úterý prodávala čerpací stanice Makro v Brně (Brněnské Ivanovice) Natural 95 za 44,90 korun. Řidič, který by vyrazil do Prahy po D1 s plánem natankovat po cestě, by si za benzin připlatil. Třeba dálniční pumpa u Velkého Meziříčí prodávala ve stejný den zmíněný benzin o pět korun dráže.

2. Chytré aplikace

Rozvrhnout trasu pomáhají řidičům chytré navigační aplikace v chytrých mobilních telefonech – Google Maps, Mapy.cz či Waze. Výhodou oproti starému klasickému autoatlasu jsou aktuální informace o dopravě. Pohodlně se lze vyhnout koloně.

Pětina řidičů nemá v pořádku autolékárničku. Riskují pokutu

Některé aplikace dokáží zobrazit ceník pohonných hmot čerpacích stanic – jde například o aplikace iPumpuj, Pumpdroid, mbenzin. Ceny lze zjistit i pomocí zmíněných Mapy.cz či Waze. Nevýhodou aplikací je nutnost být online a mít zapnutá mobilní data. Stejně tak je nutné telefon při cestě dobíjet, aplikace bývají náročné na spotřebu baterie telefonu.

3. Jen to nejnutnější

Vyrazit na dovolenou vlastním automobilem neznamená zabalit domov do kufru. Vyšší hmotnost vozidla se totiž rovná vyššímu výkonu motoru, a tudíž i potřebě více paliva. Podle odborníků každých 100 kilogramů váhy navíc zvyšuje spotřebu o zhruba jednu třetinu.

4. Střešní nosiče a boxy

Úložný box alias „rakev“ je pro cestování rodin s dětmi téměř nutností. Kočárek a nezbytné hygienické pomůcky zaberou v autě dost prostoru. Ovšem pokud plánujete po dosažení cílové destinace další výlety automobilem, ze střechy box demontujte včetně příčníků. I když jsou prázdné, podepisují se na spotřebě. Pokud se jedná o neaerodynamický box, mohou zvýšit spotřebu i o dva litry na 100 kilometrů.

5. Kam s kolem?

Jestliže máte na automobilu tažné zařízení a při cestě na dovolenou zůstane prázdné, využijte jej pro přepravu kol. Nosiče na tažná zařízení jsou sice oproti střešním držákům o dost nákladnější, ovšem díky nižšímu odporu vzduchu nemají vliv na spotřebu. Pokud vyrážíte na delší cestu za hranice, možné úspory paliva dražší nosič zaplatí.

6. Důležitá je plynulost a předvídavost

Jízda stylem plyn – brzda rozhodně nepatří k těm úsporným. Naopak lehkou nohou na plynovém pedálu a sledování dění na silnici bez častého brzdění a následném zrychlování lze uspořit „poháněcí tekutinu“ v nádrži.

Až pět korun na kilometr. Cesta autem k Jadranu vyjde o třetinu dráž než loni

„Agresivní jízdou sice ušetříte nějaký čas, ale opotřebovávají se pneumatiky, tlumiče a snižuje se životnost motoru,“ říká automobilový odborník ze společnosti CarVertical Matas Buzelinis. Při rychlostech nad 100 km/h může zvýšení tempa o pouhých 5 km/h zvýšit aktuální spotřebu paliva (na počítači automobilu) až o dva litry. To se následně projevuje vyšší průměrnou spotřebou paliva.

7. Nepospíchat

Rovné úseky dálnic velmi často lákají řidiče k rychlejší jízdě. Pokud chcete výrazněji ušetřit palivo, zapomeňte na maximální povolenou rychlost 130 km/h. Ideálně by měla být rychlost o 10 či 20 km/h nižší a motor by měl pracovat v minimálních otáčkách. "Nejlepší je se řídit pokyny ukazatele vhodného řazení. Pokud vaše vozidlo tento systém nemá, zkuste řadit před dosažením 2 500 otáček za minutu," radí automobilový expert ze společnosti Seat Ángel Suárez. Cesta do cíle sice bude o pár minut delší, ale za to bezpečnější, a ještě ušetříte palivo. Zahraniční testy ukázaly, že zpomalením na 110 km/h ze 130 km/h na dálnici může klesnout průměrná spotřeba paliva až o 11 procent (průměrnou spotřebu počítá počítat po dobu jízdy, tedy od nastartování po vypnutí motoru).

8. Klimatizace

Vlézt do sluncem rozpáleného automobilu není příjemné. Většina řidičů proto i hned startuje auto a pouští klimatizaci. To je ale nejhorší řešení. „V autě bývá i 70 stupňů Celsia. Klimatizace tak jede na plný výkon. Vhodné je otevřít dveře a prostor nechat přirozeně vyvětrat. Až poté nasednout, pustit klimatizaci a odjet. Pro motor není ani dobré zahřívání volnoběhem,“ radí automechanik Josef Pýcha. Neustále využívaná klimatizace může zvýšit spotřebu až o jeden litr na 100 kilometrech.

9. Auto v dobrém technickém stavu

Může to znít jako klišé. Ovšem i některé banální problémy mají vliv na spotřebu paliva. Třeba chybně nahuštěné pneu. Podle odborníků už podhuštění o jednu desetinu baru zvýší spotřebu paliva o jedno procento.

Palivo ušetří i maličkosti. Kdy jste třeba naposledy měnili vzduchový filtr?

Navíc až 70 procent vozidel má špatnou geometrii kol. To má rovněž vliv na spotřebu, ale také na životnost pneumatik. Další problémem jsou brzdové destičky, které neustále třou o brzdný kotouč. To vše zvyšuje nároky na výkon motoru.

10. Pozor na tempomat

Tempomat je skvělým pomocníkem pro komfortnější jízdu po dálnici a může ovlivnit spotřebu. Ovšem nejen směrem dolů, ale i vzhůru. Technologie totiž nedokáže předvídat a vyplatí se ji využívat pro rovnější terén. "Při jízdě z kopce je totiž výhodnější nechat alespoň trochu plynu a tedy zrychlovat, aby následný protikopec vůz vyjel ideálně pouze poháněn vlastní setrvačností. Tempomat má tendenci vůz z kopce brzdit, přičemž do kopce je nutné pro udržení stejné průměrné rychlosti motor zbytečně namáhat, a tedy plýtvat palivem," uvádí ve svých tipech Škoda Auto.