S jakou pomocí od státu mohou nově počítat malé společnosti s ručením omezeným?

Obdobně jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou mít také malé s. r. o. postižené šířením koronaviru nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně.

Návrh zákona již schválila vláda a sněmovna by o něm měla jednat ve stavu legislativní nouze. Příspěvek by měla stejně jako u OSVČ vyplácet finanční správa, za období od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44 500 korun.

ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde

Kdo konkrétně může o tento příspěvek pro s. r. o. žádat?

Příspěvek je určen pro společnosti s. r. o. s nejvýše dvěma společníky. O podporu mohou požádat oba.

Další možností je i společnost s více společníky, kteří jsou v přímém příbuzenském vztahu, v tom případě mohou o podporu požádat všichni. Žadatelé ovšem nesmějí být současně zaměstnanci s nemocenským pojištěním a nesmí čerpat státní podporu zaměstnanosti (kurzarbeit).

Vláda odsouhlasila také příspěvek pro podnikatele na nájem. S jakou pomocí mohou nově počítat?

Stát podnikatelům postiženým v souvislosti s koronavirem přispěje na 50 procent nájmu. Nájemce z něj zaplatí pětinu a 30 procent nájmu sleví majitel nemovitosti.

Program potrvá tři měsíce od 1. dubna do 30. června. Ministerstvo průmyslu a obchodu podmínky programu připraví do týdne. Bude se bude vztahovat na všechny firmy, které byly kvůli vládním opatřením odstaveny od provozu a musely platit komerční nájem.

Jak nově ministři chtějí pomáhat živnostníkům zvýšením ošetřovného?

Ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či sociálním službám se zvýší ze 424 na 500 korun na den, a to od dubna nejdéle do konce června.

Dostat je mohou rodiče dětí do 13 let i starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti.

Budou mít studenti nejvyšších ročníků zdravotnických oborů nadále pracovní povinnost?

Ne, vláda tuto povinnost zruší od 11. května. Studenti lékařských fakult a zdravotnických škol ji měli uloženou kvůli epidemii koronaviru. Nadále ovšem budou moci v zařízeních, kde dosud působili, zůstat dobrovolně či na základě pracovních dohod. Zrušení dosavadního opatření se týká i studentů sociálních oborů.

Jak se v příštích týdnech změní pravidla přeshraničního pohybu?

Od 11. května budou moci hraniční přechody otevřené dosud pouze pendlerům a řidičům nákladní dopravy, využívat všichni občané. Zpřístupněny budou také některé přechody pro železniční dopravu. Navíc budou vybraní občané třetích zemí smět vstoupit na území Česka, například sezonní zaměstnanci v zemědělství nebo pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách. Budou se ovšem muset prokázat negativním testem na koronavirus.

Kdy se opět rozjedou mezinárodní rychlíky a dálkové autobusy do zahraničí?

Mezinárodní železniční a autobusová doprava bude moci znovu začít fungovat od 11. května. Také letecká doprava bude uvolněna na další mezinárodní letiště. Zatím se do zahraničí létá pouze z pražského Letiště Václava Havla.

Jak ministři rozhodli ohledně elektronické evidence tržeb?

Vláda schválila odložení EET pro všechny vlny do konce letošního roku. V úterý by se návrhem měla zabývat sněmovna ve stavu legislativní nouze.Zatím poslanci schválili pozastavení celé EET na dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel proto nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Již od 1. května přitom měla být EET spuštěna v další vlně pro ty, kteří dosud neevidovali tržby, například řemeslníci nebo lékaři.