O tom, zda bude mít zesnulý Jaroslav Kubera státní pohřeb, musí rozhodnout Senát a vláda po dohodě s rodinou, řekl Deníku bývalý hradní ceremoniář Miroslav Sklenář. Jakou by mělo mít toto rozloučení podobu, ale není zřejmé. „Čekáme na vyjádření rodiny,“ řekl také dnes při tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.

Miroslav Sklenář. | Foto: ČTK

Nakolik je u zesnulého předsedy Senátu reálný státní pohřeb?

Je to druhý nejvyšší státní činitel, a proto by v tomto případě měla být nejdůležitější role Senátu. Ten by měl být iniciátorem a ve spolupráci s vládou o něm rozhodnout. Podoba státního pohřbu nikde není určená, ale státní pocty by se nadefinovat daly. To bylo vidět už loni při pohřbu Karla Gotta. Senát a vlády by si tedy měly říci, jestli chtějí státní smutek, minutu ticha, vlajky na půl žerdi, sirénu, účast armády… Ale myslím si, že při úmrtí druhého nejvyššího činitele ve funkci jsou státní pocty na místě.