Výstraha před silnými bouřkami platí od dnešních 15. hodiny do úterní třetí hodiny ráno pro Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj a také pro východní části Vysočiny a Pardubického kraje. Krátce před 15. ČHMÚ oznámil, že přes jižní část Vysočiny již postupují velmi silné bouřky doprovázené přívalovými dešti a kroupami o velikosti kolem tří centimetrů.

Přívalový déšť by mohl podle meteorologů rozvodnit menší toky a zatopit sklepy či podjezdy a podchody. Kvůli větru pak hrozí i pády větví a stromů a objevit se mohou také kroupy a blesky.

Odpoledne meteorologové doplnili, že ve východních částech Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje mohou toky dosáhnout povodňových stavů. Podle ČHMÚ se to týká hlavně menších toků, jejichž hladiny se mohou dostat na nejnižší stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost. Řeky podle meteorologů nedosáhnou stavu, kdy by se voda vylévala ze břehů.

Po úterním ochlazení teploty do konce týdne postupně porostou až ke 30 stupňům Celsia. Do poloviny září se pak bude zvolna ochlazovat. Více srážek meteorologové očekávají v příštím a druhém zářijovém týdnu. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Léto zdaleka nekončí, bude teplo

V úterý přes den teploty vystoupají podle předpovědi maximálně k 21 stupňům Celsia, na západě jen k 15 stupňům. V dalších dnech se má postupně oteplovat, na tropické třicítky se teploty mají vyšplhat v neděli. Meteorologové do konce týdne očekávají ojedinělé přeháňky.

Týdenní průměr nejvyšších denních teplot ČHMÚ předpokládá v příštím a prvním zářijovém týdnu kolem 22 stupňů Celsia, ve druhém týdnu v září kolem 20 stupňů. "Teplotně očekáváme první dva týdny předpovědi slabě podprůměrné, třetí a čtvrtý týden předpovědi průměrné," uvedl.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 16. srpnem a 12. zářím je 16,9 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1941 v roce 1944, kdy průměr činil 19,3 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 13,3 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1978.

Množství srážek bude podle výhledu v tomto a prvním zářijovém týdnu průměrné, v příštím a druhém zářijovém týdnu průměrné až nadprůměrné. Průměrný úhrn srážek pro nadcházející čtyři týdny je 64 milimetrů. Dosud nejméně srážek spadlo v tomto období v roce 1953, a to 15 litrů na metr čtvereční. Nejvíce napršelo v roce 1995 s úhrnem 118 milimetrů.

Měsíční výhled je založen na numerických předpovědních modelech a vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.