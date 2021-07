Ministerstvo životního prostředí uvádí, že se tedy pro spotřebitele zatím vůbec nic nemění. Lidé by však podle úředníků změnu nemuseli zpozorovat, ani kdyby byla příslušná legislativa včas přijata. „Náš návrh zákona počítal a stále počítá s přechodným obdobím pro výrobky, ve kterém je bude možné ještě do 1. července 2022 takzvaně uvádět do oběhu, tedy například doprodat zásoby v obchodech,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

Se začátkem prázdnin za rok ale podle Pospíšilové prodej těchto takzvaných „jednorázových plastů“ definitivně skončí. „Ministerstvo životního prostředí vůbec nepočítá s tím, že by termín 1. 7. 2022 ve znění zákona jakkoli dále posouvalo,“ prohlásila mluvčí. Věří tedy, že se příslušný zákon do té doby podaří schválit. Evropská komise totiž může Česku za to, že mu národní legislativa stále chybí, uložit pokutu. „Oč rychleji se podaří zákon přijmout, o to větší naději máme, že na sankce nedojde,“ uvedla.

Schvalovat jej ovšem zřejmě budou až příští poslanci po říjnových volbách. „Zatím to nevypadá, že by se legislativa dostala v prvním čtení na plénum sněmovny, ale ještě se o to pokusíme,“ uvedl František Elfmark (Piráti), který má zmíněné návrhy zákona ve sněmovním výboru pro životní prostředí na starosti. „Já osobně tuto legislativu považuji za velmi vstřícný a dobrý krok a myslím si, že i v tom projednávání ve sněmovně, až na to přijde řada, nebude ani nějaký velký problém,“ podotkl.

Obdobně na věc nahlížejí také úředníci. „Pokud stávající sněmovna projednat návrh zákona nestačí, což je bohužel pravděpodobné, vláda jej hned po ustanovení nové Poslanecké sněmovny znovu předloží,“ slíbila Pospíšilová.

Firmy se na omezení plastů připravují

Neziskové organizace zaměřené na ochranu životního prostředí novou legislativu vítají. Ivo Kropáček z Hnutí Duha zaznamenal, že v době koronavirové pandemie a zavřených restaurací mnozí hospodští sami přišli na to, že jednorázové obaly na jídlo, zejména z polystyrenu, přírodě škodí, a sami je nahradili opakovatelně použitelnými a vymývatelnými krabičkami. „Jsou to první vlaštovky, které mohou předznamenat pozitivní trend a změnu přístupu lidí,“ řekl Deníku Kropáček. „Doufejme, že se k nim také kvůli nové legislativě připojí další,“ uvedl.

Se změnou přístupu k plastům se smiřují také velké firmy. „Vizí Nestlé je, že žádný z obalů včetně plastů neskončí na skládkách,“ uvedla manažerka potravinářské společnosti Nestlé Martina Šilhánová. „Naše obaly mají být do roku 2025 stoprocentně recyklovatelné nebo znovu použitelné,“ tvrdí.

Pouze plně recyklovatelné nebo kompostovatelné obaly od stejného roku hodlá používat také společnost Danone, nadále se tak chce obejít bez plastů jako je polystyren nebo PVC. Podle Petra Kopáčka z Danone je důležité zejména vychovat spotřebitele, aby si vybírali zboží šetrné k životnímu prostředí. „Pokud je přesvědčíme, aby si obalů všímali a brali v úvahu i hledisko recyklovatelnosti, tak si myslím, že máme z poloviny vyhráno,“ uvedl Kopáček.