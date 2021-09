Od 20. září se v Česku otevře registrace na třetí dávku očkování vakcínou proti koronaviru. Nárok na ni budou mít všichni občané, jsou tu ale jistá omezení. Deník zpracoval odpovědi na nejčastější otázky týkající se přeočkování.

Očkování proti covidu. | Foto: Ondřej Hájek

Kdo by měl být prioritně naočkovaný třetí dávkou?

Odborníci se shodují, že by se třetí dávkou měli nechat naočkovat rizikové skupiny. Jedná se o lidi starší 60 let, pacienty s chronickým onemocněním či se sníženou imunitou, či pro lidi se zdravotním postižením. Určená je i pro zdravotníky či pracovníky v sociálních službách, ale i pro klienty v pobytových sociálních zařízení.