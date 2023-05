Influencerka Denisa, marketingový expert Tomáš a novinář Martin se tentokrát pustili na pole módy. Denisa tady má pořádný náskok, protože se jí zabývá a do budoucna se jí chce věnovat profesionálně. Vyzná se v trendech a v nejlepších značkách. Martin, který se s ní shodl v díle o spalovacích motorech, je tentokrát zcela na opačném pólu.

To, jak se člověk obléká, je podle něj naprosto lhostejné, důležité je jen to, aby byl čistý. Styl je prázdná věc, záleží jen na vnitřní kvalitě člověka, na jeho duši. Ta se nedá vyjádřit tím, jestli máte svetr kostkovaný či jednobarevný, levný či drahý.

Martin jako by úmyslně provokoval. Nevadí mu dokonce, kdyby se někdo vydal do Národního divadla v teplákách. To je něco pro Denisu zcela nepřijatelného.

Takový rozdíl v názorech musí vyústit v ostrý střet. Bude to přátelské špičkování, nebo se tentokrát opravdu strhne hádka? Bude ji Tomáš, který jako obvykle zastává pozici rozumu a uměřenosti, tlumit? Možná se ale do ní zamíchá a podpoří jednu ze stran.

Jako vždy bude krátké video proloženo slovními hříčkami a vtípky. A jako vždy bude chtít, aby divákům zavdalo podnět pro zamyšlení a reakce.

