Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, zásadně se nelíbí i Babišovi. "Není možné takto nakládat s prostředky daňových poplatníků a není možné, aby úředníci, když máme zákon o státní službě, si dělali, co chtějí," vysvětlil rozhodnutí Babiš.

Babiš řekl, že s Kremlíkem o zakázce mluvil dnes ráno a v názorech na kauzu se nadále rozcházejí. Premiérovi mimo jiné vadí, že vláda nedostala informace předem. "Mluvil jsem s panem ministrem, nepřipouští si chybu. Je pracovitý, ale zkrátka tento projekt nezvládl," uvedl. Dodal, že odpoledne proto doručil Zemanovi návrh na Kremlíkovo odvolání.

Podle Babiše by měl zvážit rezignaci první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, jehož dnešní chování označil za nepřijatelné, a ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. Babiš několikrát zdůraznil, že SFDI o zakázce neinformoval, a to ani vlastní dozorčí radu. "Ta instituce nefunguje dobře a je to třeba zásadně změnit," uvedl. Poznamenal také, že fond dostává peníze z rozpočtu, ale jejich tok pak není možné kontrolovat.

Havlíček šéfem dopravy trvale

Premiér očekává, že vicepremiér Havlíček bude funkci šéfa dopravy zastávat trvale. Změna může podle něj být základem perspektivní fúze ministerstev. "Není to dočasné řešení. Dříve jsme měli ministerstvo hospodářství, ze kterého se vyčlenila doprava, ministerstvo pro místní rozvoj a průmysl," uvedl. Havlíčkovo působení podle něj nabídne řadu synergií.

Havlíček uvedl, že spojení resortů může být ku prospěchu. Také připomenul dřívější ministerstvo hospodářství. Transformace do jednoho ministerstva byla do budoucnosti plánovaná, dodal. Ministerstva se podle Havlíčka potkávají u mnoha procesů, včetně například stavebnictví. Ministerstvo průmyslu pak stojí ve vývoji novinek, které se později projeví v dopravě.

Ovčáček ČTK sdělil, že návrhy premiéra Zeman akceptoval. Termín změn Pražský hrad oznámí. "Vše bude oznámeno v pravý čas bez zbytečného odkladu," dodal mluvčí.

ANO nemá vládu odborníků, tvrdí opozice

Navržené odvolání ministra Kremlíka podle většiny sněmovní opozice dokládá, že premiér Babiš nedokáže sestavit jím slibovanou vládu odborníků. Odchod Kremlíka byl ale podle předsedů opozičních stran po fiasku s e-shopem na dálniční známky nezbytný.

Konec Kremlíka dokazuje podle prvního místopředsedy ODS a bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjury, že premiér při výběru ministrů opakovaně sáhl vedle. "Další důkaz naprosto zoufalé personální politiky předsedy vlády. Ačkoliv ho (Kremlíka) Andrej Babiš od začátku označoval za profesionála, jeho působení na ministerstvu bylo amatérské. Naprosto zpackaná a předražená zakázka na e-shop na dálniční známky byla jen třešničkou na dortu," sdělil ČTK Stanjura.

"Odvolání ministra Kremlíka bylo vlastně jediné možné řešení. Lidé by ale jistě přivítali, kdyby premiér Babiš místo opakovaného hašení průšvihů svých neschopných ministrů už v segmentu dopravy a infrastruktury konečně něco dokázal postavit a vybudovat," sdělil na twitteru šéf ODS Petr Fiala.

I podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byl konec Kremlíka očekávaný, když nedokázal zdůvodnit kritizovanou zakázku na e-shop se známkami za stovky milionů korun. "Zajímalo by mě, jak se tedy premiér Babiš postaví k ostatním ministrům, na jejichž resortech mizí každý rok stovky milionů v předpotopních IT systémech," doplnil na sociální síti.

Část opozice připomněla někdejší předvolební billboard ANO z doby, než se hnutí dostalo do vlády, s tváří šéfa ANO Babiše a výrokem, že stát řídí nemehla. "Toto jeho (Babišovo) tvrzení je dnes pravdivější než kdy jindy. Akorát nás řídí jeho nemehla," uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Premiér odvolá dalšího ministra, který nesplnil jeho slib, že tady bude vládnout vláda odborníků. Ministerstvo dopravy asi řídila nemehla. Ale to nezakrývá hlubší problém. Andrej Babiš a jeho hnutí neumí řídit tuto zemi," sdělil na twitteru předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Sám Babiš by měl podle opozice přijmout zodpovědnost za stav ministerstva dopravy. "Další důkaz naprosté neschopnosti hnutí ANO řídit resort dopravy. Ministerstvo a podřízené organizace jsou v rozvalu. Takhle se fakt té potřebné dopravní infrastruktury nedočkáme," uvedl na sociální síti předseda lidovců Marek Výborný. "Premiér Babiš vyhodí ministra dopravy, ředitele SFDI. Ale svou zodpovědnost za stav dopravy v ČR si po šesti letech, kdy řídí jeho ANO ministerstvo dopravy, premiér nepřizná," sdělil na twitteru místopředseda STAN Petr Gazdík.