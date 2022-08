Pokud ne, tak to a mnoho dalších informací najdete v mimořádně čtivé a poučné knize Dějiny lidí, kterou napsal Martin Rychlík.

To, co je nám společné

„Je fascinující, kolik nápadů a přístupů k řešení problémů lidé vymysleli. A je úžasné sledovat, jak se lidstvo vyvíjelo, předávalo si spoustu zkušeností a civilizačních prvků. Můžeme popsat miliony způsobů a invencí, jakými lidé uchopovali svět. To je vlastně trochu důvod, proč se tomu věnuji,“ říká Martin Rychlík v rozhovoru pro Deník.

A dodává: „Dnešním pohledem nelze soudit jiné kultury a říkat o nich, že byly kruté, zlé, hodné, lepší. Lidé se vypořádávali různě se světem bohů, přírodou, střídáním ročních období, úrodou, smrtí.“ Představuje třiasedmdesát jevů, které jsou nám všem v čase a prostoru společné.

„Jde o větší soubor univerzálií, které mají co do činění s city, pohlavností a rozmnožováním. Všichni se rodíme, s čímž souvisejí kapitoly o porodech, těhotenství, kojení. A všichni zemřeme, čemuž odpovídají statě o pohřbívání, truchlení a loučení s těmi, kteří nás opouštějí. K rozmnožování se pak vážou námluvy, dohazování, výběr partnerů, domlouvání sňatků, manželství a legitimizování potomků.“

Smrt tisícem řezů

Pro některé čtenáře může být možná poněkud drastická kapitola o sexuálním omezování nebo trestních sankcích, které někdy byly hodně drsné, aby odrazovaly potenciální pachatele: „Známý je čínský trest ling-čch‘ neboli pomalá „smrt tisícem řezů“, postupné rozkrájení člověka na veřejnosti. Společnosti se vypořádají s rebely nebo zločinci různými způsoby, někdy i velmi krutě. Vládci tak nastavovali pravidla a vštěpovali okolí, jak má vnímat stratifikaci jejich ‚kmene‘, společnosti.“

Drsné tetování

Strašidelně působí i popis některých druhů tetování. „V původních nativních společnostech to byla výrazně statusová záležitost, což vidíme v Oceánii, kde muži při iniciačních rituálech vstupu do dospělosti museli podstoupit tetování. Na Samoji měli vytetované na nohách „kalhoty“, tetovaly se šourek a penis. Muselo to být velice bolestivé, ale ženy vyžadovaly, aby schopný mladík takto vypadal. Známé je tetování u Ainů na ostrově Hokkaidó v Japonsku, kde měly vdané ženy vytetovaný obrys úsměvu kolem rtů.“

Nejstarší doložené tetování měl na svém těle alpský pračlověk Ötzi. „Měl vytetovaných 61 čárek v různých skupinách na nohách a zádech a několik křížků na koleni. Šlo o terapeutické tetování v místech, kde trpěl artritidou a bolely ho údy. Nějaký šaman mu asi chtěl pomoct a vyznačil mu na těle místo vpichů. Jak ukázal výzkum, devět tetováží je umístěno přesně nebo do šesti milimetrů od tradičně propichovaných míst, jak uvedli vědci v časopise Lancet,“ uvádí Martin Rychlík.

A jak se lidé léčí, truchlí nebo žertují napříč staletími i kontinenty? Kolik z nich stále vyměšuje volně v přírodě a jakou stopu v etnologii zanechali čeští badatelé?