Kombinace posledních vládou zvolených opatření, pokud je lidé budou dodržovat, by podle něj mohla snížit takzvané reprodukční číslo šíření nákazy o 30 až 40 procent, což by podle Hamáčka mělo v první fázi stačit. Reprodukční číslo, které popisuje průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podle informací z pátku mírně kleslo z víkendových 1,5 na současných 1,4.

Klíčovým momentem bude podle Hamáčka konec příštího týdne, středa až pátek, kdy se uvidí, zda čísla mají tendenci klesat, či nikoli. "Ta situace je složitá, nicméně před jakýmkoli dalším rozhodnutím je třeba pět šest dní počkat," míní Hamáček.

Pokud by zvolená taktika nezabrala, pak podle něj vládě mnoho možností nezbývá. "Tam je prostě jenom nějaká forma lockdownu (uzavření ekonomiky)," shrnul.

Školy jako silný zdroj šíření viru

Podle Hamáčka se ukázalo, že silným zdrojem šíření viru byly školy. "Kdybychom 1. září tu republiku zavřeli, tak dneska žádný virus neřešíme, protože by po 14 dnech totálního lockdownu zmizel," prohlásil Hamáček.

Nikdo však podle něj neměl k 1. září taková data ani odvahu, aby něco takového udělal. Otevření prvního stupně základních škol od začátku listopadu bude podle jeho soukromého názoru velmi složité.

Babiš vyzval občany, aby dodržovali vládní opatření proti covidu



Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes požádal ve svém projevu na sociálních sítích občany, aby dodržovali vládní opatření proti šíření nemoci covid-19. Situace je podle něj vážná a klíčový bude příští týden. Pravděpodobně ve středu se podle něj rozhodne, zda vládní opatření přijatá minulé pondělí fungují, nebo zda bude nutné přistoupit k dalším.



Vláda minulé pondělí s účinností od středy 14. října například omezila shromažďování na maximálně šest osob a mělo by to platit do 3. listopadu, kdy má skončit nouzový stav. Rozhodla také, že od středy se budou na zastávkách hromadné dopravy povinně nosit roušky. Zakázala třeba také pití alkoholu na veřejně přístupných místech.



Příští týden se tak podle Babiše rozhodne třeba o tom, jaká bude situace o Vánocích. Obdobně jako ve čtvrtek ministr zdravotnictví Roman Prymula vyzval dnes Babiš občany, aby zůstali doma. "Já vás prosím, zůstaňte doma, zůstaňte s rodinou. Pokud můžete, pracujte z domu," apeloval. "Nejdůležitější je nemít ten kontakt, to znamená nikam nechodit, necestovat, být s rodinou, a když jste s rodinou, tak vlastně nepotřebujete ani tu roušku," dodal.



Babiš zdůrazňoval, že příští týden bude klíčový. "A proto vás prosím všechny zůstaňte doma, skutečně tím můžeme zachránit lidské životy. Jděte jenom do práce, pokud opravdu musíte, pokud někdo je home office, tím líp, na nákup, zařídit jenom neodkladné věci a potom domů," doporučil. "A můžete chodit o přírody, to je jasný, já jsem taky včera byl v parku," poznamenal.



V souvislosti s vážností situace vyjádřil údiv nad dnešní demonstrací sportovních fanoušků v centru Prahy. Podotkl, že vláda přidělila půl miliardy korun všem sportovním klubům a z toho na fotbal šlo zhruba 200 milionů.



Premiér mimo jiné poděkoval všem, kteří si do mobilního telefonu stáhli aplikaci eRouška. Tato aplikace má už podle něj 1,23 milionu stažení a za týden přibylo 580 tisíc jejích uživatelů. Děkoval všem zdravotníkům i hygienikům. Budeme bojovat za každý život, chceme ochránit každý život," ujistil Babiš. V nemocnicích je nyní podle jeho údajů hospitalizováno kvůli covidu 3519 lidí a z toho 541 leží na jednotkách intenzivní péče.