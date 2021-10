V současné době má v ČR ukončené očkování proti covidu 5,98 milionu lidí, zdravotníci aplikovali dosud 11,84 milionu dávek vakcíny. V posledních týdnech ale tempo očkování zpomaluje. V pondělí dostalo injekci s vakcínou 8284 lidí, což je proti minulému týdnu zhruba o 1500 méně. Nicméně pokud by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nebyla v Česku ani současná míra proočkovanosti, bylo by v nemocnicích čtyřikrát až pětkrát více lidí.

Na začátku minulého týdne bylo s covidem hospitalizováno 227 lidí, do středy jejich počet stoupl o 23 a následně klesl na sobotních 219. Počet pacientů v těžkém stavu se přitom ale téměř neměnil, bylo jich mezi 38 až 42. Podle Vladimíra Černého ze společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny asi čtyři pětiny pacientů, kteří jsou kvůli covidu na jednotkách intenzivní péče, nejsou naočkovány proti koronaviru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.