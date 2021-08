Nejvíce nakažených za posledních 28 dní. V úterý přibylo 294 případů covidu

ČTK Redakce





V Česku za úterý přibylo 294 laboratorně potvrzených případů onemocnění covid-19. Bylo to o 34 případů víc než před týdnem a zároveň je to nejvyšší denní nárůst od 20. července. V nemocnicích je 56 lidí s covidem, z toho 16 v těžkém stavu. Zdravotníci v úterý podali přes 33 tisíc dávek vakcín proti novému typu koronaviru. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Testování na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK