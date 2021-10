Podle zákona musí každý majitel nemovitosti udržovat funkční a tedy bezpečné spalinové cesty. V praxi to znamená pravidelné čištění, ale také alespoň jednou v roce kontrolu kominíkem. Lidé nedodržující toto nařízení se vystavují riziku krácení vyplácení pojistného v případě požáru, ale také pokuty až do výše deset tisíc korun.

A jak by to být mohlo? „Svým zákazníkům napíšu esemesku, když se blíží čas čistění, a domluvíme se na termínu,“ pokračoval prezident. Problém podle něj jsou tzv. nájezdníci. Tedy kominíci, kteří přijedou, často ani nevymetou komín a odjedou. Nešťastní lidé pak shánějí kominíka nového, protože potřebují zprávu o technickém stavu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.