V dubnu už ale začínají hotelům první konferenční akce a poskytovat ubytovací kapacity zdarma si dovolit nemůžou. „Není možné, aby soukromý sektor, který dva roky trpí velkými ztrátami a je zatížen zdražováním energií, uprchlickou vlnu dále dotoval,“ říká prezident asociace.

Státu ještě nabídnou hoteliéři lůžka za pět set korun za noc i se snídaní, upozorňují ale, že hotely stejně nejsou vhodný formát k trvalejšímu ubytování uprchlíků a kapacity musejí hledat hlavně kraje a města ve svých volných bytech či ubytovnách.

Kapka v moři

Kam s uprchlíky, stát i kraje řeší takříkajíc za pochodu. Podle ministra vnitra Víta Rakušana se jejich počet blíží ke čtvrt milionu, ale výhledově může jít až o 400 tisíc lidí, kteří do Česka přijdou. Stát má přitom ve svých zařízeních jen zlomek potřebných míst.

„Kapacita státu je připravena ubytovat pět tisíc uprchlíků. Další ubytovací kapacity zajišťují nevládní organizace, neziskové organizace, kraje,“ vypočítává mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Pavla Jakoubková.

Dojde tak pravděpodobně k výstavbě utečeneckých táborů. A to v případě, že počet uprchlíků přesáhne zmiňovaných čtvrt milionu. „Co je nad tímto stropem, budeme muset řešit humanitárním způsobem, například modulárními buňkami či velkokapacitními kempy," potvrdil v pátek Rakušan. Čeští vojáci ostatně tento týden pomáhali stavět humanitární tábor na Slovensku v Liptovském Mikuláši.

Státu dál pomáhají také soukromé osoby, které mají možnost svoje nabídky zadat do centrální databáze. „V prvním týdnu konfliktu jsme dostaly čtyři tisíce nabídek k ubytování,“ přibližuje Jan Piroch, mluvčí Správy uprchlických zařízeních ministerstva vnitra. I lidé ubytovávají uprchlíky převážně zdarma.

V úterý sice vláda rozhodla o tom, že stát podpoří kraje příspěvkem na Ukrajince ubytované v hotelech nebo penzionech (dospělý 180 korun denně, dítě 90 korun), takzvaný solidární příspěvek pro soukromé osoby zatím neodsouhlasila. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky stát nějakou pomoc „bytovým pomahačům“ nabídne. Konkrétní Jurečka v pátek nebyl, občany však opět vyzval, aby prchajícím lidem pomohli.

Jak ale ukázal poslední průzkum European National Panels z tohoto týdne, i mezi lidmi slábne ochota uprchlíky ubytovat. Přímo do rodiny je ochotna vzít uprchlíky méně než třetina Čechů. Například v Polsku by si je domů vzal téměř každý druhý.

Znárodnění nebude

Nouzový stav, který v Česku platí od 4. března, dává vládě i možnost „posílit ubytovací kapacity i omezení vlastnického a užívacího práva“. Hoteliéři si nemyslí, že by jim stát nařídil nad rámec jejich dobrovolnosti Ukrajince ubytovávat.

Zdroj: Deník„Nepovažujeme to za politicky průchodné a nemyslím si, že po dvou covidových letech by to vůbec přišlo v úvahu,“ domnívá se Stárek. Jak už ale Deník informoval, lživé zprávy o „rekvírování“ majetku pro válečné uprchlíky se mezitím mohutně šíří na dezinformačních webech i v diskuzích na sociálních sítích.