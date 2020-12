"Situace zatím není jednoznačná. Podle informací z ministerstva zdravotnictví ta čísla neklesají tak rychle, jak bychom si přáli," uvedl Hamáček k možnosti dalšího uvolňování opatření. Zdůraznil také, že v některých krajích se situace dokonce vyvíjí opačným směrem.

Rozhodující tak podle Hamáčka budou následující dny. "Dnes to není tak jasné, že bychom mohli říci, že se uvolňovat bude na 100 procent. Jsme spíše opatrní,“ konstatoval. Později doplnil, že vláda bude spíše hlasovat o jednotlivých opatřeních, nikoliv o přechodu na třetí stupeň rizika.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček i ministr zdravotnictví Jan Blatný přitom dříve avizovali, že se od pondělí Česko přesune do třetího stupně rizika. To by znamenalo otevření restaurací, maloobchodních prodejen i vnitřních sportovišť.

Hamáček se rovněž vyslovil proti přidávání výjimek do protiepidemického systému PES. „Žádný dokument není ideální, ale nejsem pro výjimky. Ten dokument vznikal dlouho a každý si do toho přidal svoje. Takže bych do toho žádné další výjimky nepřidával,“ nechal se slyšet ministr vnitra na konto změn ve sportu a kultuře, které plánuje ministr zdravotnictví.

Hamáček se vyjádřil i k poskytování pomoci dalším státům. „Aktuálně státní hmotné rezervy vydistribuovali do České republiky materiál za půl miliardy korun. Poskytli jsme i pomoc Francii, odletěla pomoc do Arménie,“ zdůraznil Hamáček s tím, že kritiku za malý objem pomoci považuje za nemístnou, neboť si ji definovaly zmíněné státy.

Podle Hamáčka bude hasičský záchranný sbor i nadále poskytovat podporu pro testování. „Krizový štáb byl informován, že se chystá testování učitelů a později i všech občanů, což ale bude vyžadovat složitou logistickou podporu,“ vysvětlil Hamáček.

Zhoršující se parametry

České laboratoře během úterý odhalily dalších 5854 pozitivních případů, od vypuknutí epidemie se pak v zemi nakazilo přes půl milionu lidí. Rizikové skóre protiepidemického systému PES zůstává již tři dny na 57 bodech, což značí třetí z pěti stupňů pohotovosti. Z dostupných údajů však vyplývá, že dva ze čtyř parametrů, z nichž se toto skóre vypočítává, se v současnosti zhoršují.

Jedním z nich je i reprodukční číslo. Zatímco v neděli byla jeho hodnota na úrovni 0,72, během následujících tří dní postupně vystoupalo na 0,93. Právě reprodukční číslo přitom bylo parametrem, jehož vývoj umožnil postupné rozvolňování přijatých opatření.