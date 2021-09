Lipovskou, která v radě veřejnoprávní televize vystupovala proti jejímu řediteli Petru Dvořákovi, dnes Volný ve Sněmovně hájil. Jednání doprovodil incident, kdy Volného musela ze sálu vyvést ochranná služba.

Lipovská na facebooku napsala, že Sněmovna má právo odvolávat členy Rady ČT, protože radními se stali právě z vůle dolní parlamentní komory a Sněmovně se ze své činnosti zodpovídají. "Toto je nutno plně respektovat. Problémem proto není samotné odvolání, problémem jsou důvody, které k němu vedly," dodala.

Pro odvolání hlasovalo 64 z 80 přítomných poslanců. Pro odvolání byli poslanci z klubů ANO, ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Proti byli poslanci SPD, komunisté a dva nezařazení poslanci Volný a Marian Bojko.

Zákon o České televizi stanoví mimo jiné, že člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů. Podle navrhovatelky tohoto bodu, poslankyně z klubu TOP 09 Olgy Sommerové (LES), porušila Lipovská zákon tím, že působí ve prospěch politického hnutí.

Volný dnes nazval návrh na odvolání Lipovské fraškou na politickou objednávku, která je nedůstojná Sněmovny. Poslanec KSČM Jiří Valenta řekl, že jde o pokus o destrukci televizní rady. Předseda KSČM Vojtěch Filip s odvoláním na ústavu označil výklad, že samotná kandidatura je v kolizi, za neústavní. Poukazoval například na to, že zákonodárce nemůže omezit právo někoho, aby kandidoval.

Porušení zákona

Odvolat Lipovskou doporučil poslancům sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti média."Paní Lipovská porušila zákon o České televizi tím, že působí ve prospěch politického hnutí, a to má jako členka Rady Česká televize zakázáno, působí ve prospěch, nemusí být členem, nemusí mít funkci,“ uvedla Sommerová. Volný to ale odmítl. "Pouhá kandidatura není působením ve prospěch té strany,“ prohlásil.

Volný také vyčetl členům volebního výboru, že neumožnili Lipovské zúčastnit se jeho jednání, kde se hlasovalo o návrhu na její odvolání. Na výbor minulý týden dorazila skupina příznivců Volného bloku včetně Lipovské, kteří si ani po výzvách místopředsedy výboru Aleše Juchelky (ANO) nenasadili roušky. Výbor proto poté přesunul své jednání do jiné místnosti. Sommerová řekla, že Lipovskou výbor řádně pozval na schůzi, kde měla 20 minut na to, aby si nasadila roušku, ale neučinila tak.

O návrhu na odvolání Lipovské vedli poslanci rozsáhlé spory. Vyvrcholily tím, že Volný odmítl opustit místo u řečnického pultu a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ho kvůli tomu nechal vyvést ochrankou. Jednání bylo přerušeno asi na půl hodiny. Po obnovení obrazového přenosu ze sálu bylo vidět, že standardní mikrofony jsou odmontovány a místo nich jsou náhradní.

"Nestojí to za komentář. Já myslím, že celý den přemýšlel, jak toho dosáhnout, a myslím si, že to snad ani nestálo za to. Ale už jsme naučení, už víme, jak postupovat, využili jsme prostředků podle jednacího řádu," řekl ČTK po incidentu předseda Vondráček. Opakovala se tak situace ze 7. července,kdy Volný musel být rovněž vyveden policejní ochrannou službou z jednacího sálu. I tehdy odmítal opustit řečnický pult, i když ve vyhrazených pěti minutách neřekl nic k projednávanému zákonu o hlasování v karanténě při říjnových volbách do dolní komory.

Rada ČT je orgán o 15 členech, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu ČT. Zákon o ČT stanoví, že návrhy kandidátů na členy rady předkládají Sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.

Trestní oznámení

Rada má teď jen deset členů. Naposledy, k 16. září skončil mandát Zdeňku Šarapatkovi. Po odvolání Lipovské tak v radě zůstane jen devět členů. Volbu nových členů rady blokovala část sněmovní opozice. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek hovořil o nutnosti dohody se sněmovní většinou na přijatelných kandidátech. Nové kandidáty tak vybere Sněmovna až po volbách.

Lipovskou navrhla do rady Česká biskupská konference a Sněmovna ji zvolila loni v květnu. Už její kandidatura vzbudila kontroverze. Zhruba čtvrtina senátorů a vedení České křesťanské akademie tehdy vyzvaly české biskupy, aby návrh stáhli v souvislosti s tím, že Lipovská veřejně zpochybnila smysl existence veřejnoprávních médií.

Počátkem letošního dubna Lipovská obvinila ředitele ČT Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednala školení. Střet zájmů, za který by mu hrozilo odvolání z čela televize, Dvořák odmítl.

Letos na konci července Lipovská uvedla, že podala trestní oznámení na Dvořáka, podnikatele Jaromíra Soukupa a dva členy dozorčí komise rady, předsedu Michala Petrmana a místopředsedkyni Zuzanu Prokopcovou. Důvodem bylo údajné nestandardní řešení pohledávky ČT v řádu desítek milionů korun vůči Soukupově agentuře Médea, se kterou soud v únoru zahájil insolvenční řízení. Podezření se týkala možného zvýhodnění věřitele, porušení povinnosti a pletichy v insolvenčním řízení, podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Dvořák na Lipovskou také podal trestní oznámení. Lipovská jej podle jeho vyjádření mimo jiné obvinila z toho, že ji ohrožuje na životě. Lipovská to odmítla.