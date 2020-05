Hamáček: Překročení hranic? Od 26. května to bude možné na více přechodech

Tvrdá opatření na českých hranicích příští úterý skončí. Lidé budou moci překročit je na kterémkoliv přechodu, a to bez omezení. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) o tom dnes rozhodla vláda. Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česku upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček | Foto: ČTK/Šimánek Vít