Pro české jazýčky je nejvíce přitažlivá kombinace fazolí a vepřového masa, nejlépe uzeného, případně mladých zelených fazolek a smetany. Zkuste ale i verzi s karamelizovanými pekanovými ořechy.

Fazolová polévka

Ingredience:

300 g bílých fazolí

1 větší mrkev

1 mladá cuketa

1 cibule

2 stroužky česneku

sůl, pepř, mletá paprika

Postup:

Fazole je třeba nejdříve nechat nabobtnat ve vlažné vodě, nechte je tam nejlépe přes noc. Vodu potom vylijte a fazole dejte do hrnce s horkou vodou a vařte je do změknutí. Bude to trvat více než dvě hodiny. Polovinu fazolí vyjměte z hrnce a rozmixujte, pak je tam vraťte. Druhou polovinu nechte v celku. Do hrnce přidejte nadrobno nakrájenou cibuli, mrkev, cuketu a česnek. Osolte a opepřete, případně můžete použít mletou sladkou papriku. Vařte vše tak dlouho, dokud přidaná zelenina nezměkne, a můžete podávat.

Zelené fazolky s karamelizovanými pekany

Ingredience:

500 g zelených fazolek

100 g pekanových ořechů

2 lžíce slunečnicového oleje

1 citron

3 lžíce medu

1 cibule

sůl, pepř, mletá paprika

Postup:

Na pánvi rozehřejte slunečnicový olej a orestujte cibuli nakrájenou nadrobno. Poté přidejte i plátky česneku a zasypte je mletou sladkou paprikou, míchejte zhruba tři minuty a pak pánvičku odstavte. Zelené fazolky povařte ve slané vodě. Jakmile změknou, odstavte je a vodu slijte. Fazolky pak přidejte na pánvičku, opět rozehřejte a krátce restujte. Na závěr si připravte nasekané pekanové ořechy, které necháte na medu zkaramelizovat, a posypte jimi fazole. Ihned podávejte.

Zapečené fazole s uzeným masem a sýrem

Ingredience:

5 větších rajčat

300 g bílých fazolí

150 g tvrdého sýra

200 g uzené krkovičky

2 lžíce oleje

1 cibule

sůl, mletá sladká paprika

Postup:

Fazole namočte přes noc do vlažné vody a nechte nabobtnat. Pak je vařte více než dvě hodiny, až změknou. Z krkovičky vytvořte kostičky a orestujte spolu s nadrobno nakrájenou cibulí. Rajčata zbavte slupek v horké vodě, nakrájejte je na čtvrtky a přidejte k masu. Zasypejte mletou paprikou, zhruba patnáct minut duste a občas zamíchejte. Přidejte scezené fazole a obsah pánve nebo hrnce osolte, promíchejte, pak vyjměte z hrnce a zapečte v pekáči. Než jej ale vložíte do trouby, posypte vše nastrouhaným sýrem.