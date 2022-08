„Trh s elektřinou sloužil Evropanům 30 let, umožnil tlačit ceny energií níže, umožňoval nám být efektivní. Nyní si ale musíme připustit, že trh s energiemi, přestože někteří tvrdili minulý týden, který byl plný emocí, že trh nemůže přestat fungovat, tak on opravdu přestal fungovat, on zamrzl a my ho proto musíme opravit,“ pronesl na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).