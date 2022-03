Co jsou „éčka“ vlastně zač? Jedná se o látky, které pro danou potravinu nejsou charakteristické, přidávají se do ní z různých technologických důvodů či kvůli vylepšení chuti. „Mezi přídatné patří řada látek, které se přirozeně vyskytují v jiných rostlinných nebo živočišných zdrojích a potravinách,“ řekla Lenka Kouřimská z České zemědělské univerzity. Zmínila některé vitamíny, kyselinu citrónovou, askorbovou, octovou, mléčnou i jablečnou. „Ty všechny mají svoje E kódy, když je použijete do jiných potravin,“ vysvětlila.

Drogerie stahují z regálů nebezpečnou vůni. Může poškodit zdraví

Přestože proti některým takovým látkám mohou mít lidé výhrady, bývá vyřazení ze seznamu povolených „éček“ spíš výjimkou. Obstálo kupříkladu sladidlo aspartam zvýrazňující chuť a vůni. „Byla proti němu řada výhrad, ale nenašlo se nic, co by vedlo k tomu, že by měl být zakázán,“ uvedla Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické. U lidí, kteří je konzumují v obvyklých množstvích, se proto považuje za bezpečné.

Ostatně ani u oxidu titaničitého není vyloučeno, že se mezi povolené přídatné látky časem vrátí. Nejprve by ale jeho bezpečnost musel na základě příslušných studií potvrdit panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), v němž zasedají odborníci z celé EU.

Pozor na falešné zprávy

Na internetu ohledně přídatných látek do potravin ale koluje řada různých fám a seznamů, jež popisují jejich údajnou nebezpečnost. Odborníci se však shodují, že tyto látky před zařazením na příslušný oficiální seznam procházejí přísnými kontrolami a testy, které se navíc opakují. „Jejich použití se řídí příslušnými předpisy přesně definujícími, co lze jako aditivum použít, do jakých typů potravin lze látky přidávat a v jakém množství a rovněž jsou stanoveny i požadavky na čistotu a složení jednotlivých éček,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Polsko snížením DPH zabíjí vepřové výrobky Made in Czech

Látky v uvedeném seznamu sice mohou mít negativní zdravotní účinky, ovšem pouze až při použití jejich vyššího množství. „Právě zmíněné předpisy zaručují, že se příjem aditivních látek drží na bezpečné hladině,“ prohlásila. Od neoficiálních seznamů éček odrazuje také Libor Dupal ze Sdružení českých spotřebitelů. „Obvykle bývají na úrovni dezinformací a strašení, a sestavují je kvůli tomu, aby přivedli pozornost k nějaké internetové doméně. Na ní se šíří různé polopravdy, aby se zvýšila její sledovanost,“ řekl Dupal.

Přestože vyřazení ze seznamu povolených éček nebývá časté, podle Hekšové může být nyní omezena také možnost přidávání dusitanů do některých typů uzenin. Stěžovali si na to ve Francii. „Pokud francouzské autority tento krok posvětí, lze očekávat, že by se časem mohl promítnout do celé EU. Aktuální zákaz E 171 totiž prošel podobnou cestou,“ dodala Hekšová.

Aktualizovaný seznam „eček“ vycházející z oficiálních evropských předpisů dTest zveřejnil na svých webových stránkách na adrese dtest.cz/ecka.