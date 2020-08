„Pátek bude na většině území tropický. Čeká nás jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 29 stupňů Celsia,“ uvedl na twitteru Český hydrometeorologický ústav.

Padnout by tak mohly i některé teplotní rekordy. Dosud nejvyšší teplotu pro 21. srpen naměřili v pražském Klementinu již v roce 1949, a to právě 35 stupňů.

V souvislosti s hrozícími vedry varovali meteorologové již dříve před přehřátím a dehydratací. Doporučují proto dodržovat pitný režim a zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.

#pocasi Třicítky už nám klepou na dveře. Začíná k nám proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu, který vyžene maximální teploty nejvýš zítra v severozápadních a středních Čechách. Tento příliv ukončí o víkendu zvlněná studená fronta. Mapy zobrazují max. teploty do soboty včetně. pic.twitter.com/3jqbULzCrv — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 20, 2020

Lidé by také měli omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zejména v zaparkovaných automobilech.

Třetí, tedy nejvyšší stupeň, zátěže platí pro celé území s výjimkou severovýchodu Čech a severu Moravy a Slezska.

V aktuální výstraze meteorologové také doplnili varování před vedry v sobotu, které platí od 11:00 do 19:00 pro celou Moravu a Slezsko a také část východu Čech. Lidé by podle meteorologů měli kolem poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a dostatečně pít neslazené nealkoholické nápoje. Také by neměli nechávat děti ani zvířata na přímém slunci, především v zaparkovaných autech.

Moravu, Slezsko a východní Čechy také v sobotu odpoledne a v noci na neděli zasáhnou silné bouřky, které budou doprovázet přívalové deště, kroupy a vítr o rychlosti v nárazech až 70 kilometrů za hodinu. Pro část Jihočeského a Královéhradeckého kraje a celý Pardubický kraj, Vysočinu a Jihomoravský kraj platí výstraha před bouřkami v sobotu od 12:00 do 23:00. Od sobotních 15:00 do nedělních 02:00 pak platí výstraha pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.