Burčák - Národní legislativou chráněný tradiční výraz pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce. - Prodejní sezona je vymezena mezi 1: srpnem a 30. listopadem. - Kontroly provádějí inspektoři SZPI na místě, kde mohou odebrat vzorek putující do laboratoře k analýze; prověřují geografický původ hroznů, ze kterých je burčák vyroben, možnou přidanou vodu, přítomnost syntetických barviv, etanolu z přidaného cukru, obsah alkoholu a oxidu siřičitého. - Po kompletní výsledky analýzy je nutné nechat je přirozeně prokvasit, což trvá až šest týdnů. Letošní vinobraní začalo se zpožděním, první výsledky tak budou na přelomu září a října. - Loni inspektoři při kontrolách odebrali 59 vzorků. Z nich nevyhovělo pět. - Přehled všech vyhovujících i nevyhovujících vzorků uvádějí na webovém serveru Potraviny na pranýři .

Kontrolují zejména prodejce, jejichž vzorky nevyhovovaly už v minulosti, a nové stánkaře. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může v závažných případech prodeje burčáku uložit pokutu až padesát milionů korun. A to v případě, že by prodávaný nápoj ohrožoval zdraví spotřebitelů. „U burčáku se však většinou jedná o chyby, za něž jsou pokuty řádově v desítkách tisících korun," podotýká Kopřiva.

Odborníci se mimo právních záležitostí ve vinotéce zaměřují také na správnou vůni, barvu (ideálně světle pískovou) a chuť. A tak si burčák nechávají nalít do skleničky. Prošel. „Žádné nedostatky jsme nezjistili. Odebrali jsme vzorek burčáku do laboratoře, kde provedeme rozbory,“ doplňuje za inspekci Tureček.

Ve středu inspektoři zamířili i do brněnské Vinotéky Sýkora poblíž centra. Podle provozovatele Michala Bureše odhadem prodají za sezonu několik desítek tisíc litrů. „Začali jsme odrůdou Solaris, teď už dozrávají další," říká.

