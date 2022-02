Co znamená změna pro řidiče? Motoristé proměnu benzinu na ekologičtější na čerpacích stanicích příliš nepoznají. U tankovacího stojanu si možná všimnou změny samolepky na tankovací pistoli. „Oba benziny jsou mísitelné. Nemusí se vymývat nádrž a podobně. Takže řidič, pokud si nevšimne jiné samolepky, si ničeho nevšimne. Stejně tak je z tohoto pohledu zřejmé, že se změna nedotkne nikterak čerpacích stanic. Je to vše jen a pouze záležitostí distributora paliv,“ vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček.

Jenže jsou tu i negativa. Benzin s vyšším podílem biolihu, a to až ve výši 8,8 procent oproti současným 4,1 procent, přinese trable především majitelům automobilů s datem výroby zhruba před rokem 2005. Jde o auta, která nesplňují normu EURO 4. Starší vozy totiž většinou nemají plastové součástky motoru, jako jsou těsnění či hadičky, odolné vůči působení lihu. „Mohou tak praskat, nebobtnat či tvrdnou,“ popisuje Indráček.

Na problémy upozorňuje i ÚAMK. A to konkrétními testy z minulých let. „Německý automotoklub ADAC testoval benzín s vyšším podílem etanolu, jelikož E10 je již běžně v Německu k dostání, na vozidle Opel Signum 2,2 litrů vyráběném v letech 2003 až 2008. Výsledkem po ujetí 27 000 kilometrů bylo poškození palivového čerpadla. Nejedná se přitom o žádnou výjimku. Značky jako Opel, Ford nebo Mercedes upozorňují, že je riskantní, byť jediné natankování E10 do vozidla, které není homologováno jako splňující evropskou normu Euro 4,“ připomíná mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Benzin s označením E10 již některé sítě čerpacích stanic nabízejí. Nicméně se ještě nejedná o benziny obsahující biolíh. „U prémiového benzínu Verva 100, který neobsahuje biolíh, jsme již v loňském roce zvýšili podíl tzv. ETBE, což vede k vylepšení jeho vlastností – například vyšší oktanové číslo a delší skladovatelnost.

Zároveň s navýšeným podílem ETBE se zvýšil poměr kyslíkatých látek, takže Verva 100 nyní spadá do kategorie E10 i přesto, že neobsahuje biolíh. Proto je od 1. ledna 2021 na stojanech označená evropským značením E10,“ vysvětluje mluvčí nejrozsáhlejší tuzemské sítě čerpacích stanic Benzina Orlen Michal Procházka. Objem prodeje prémiových paliv podle něj za posledních deset let zdvojnásobil. Tankuje je pětina motoristů.

Síť čerpacích stanic spadajících do skupiny MOL zatím pohonné hmoty spadající do označení E10 nenabízí, ale je připravena tak učinit. „V případě, že stát takové podmínky přikáže, pak budeme muset s takovými palivy přijít. V rámci naší skupiny jsou již taková paliva prodávána na Slovensku,“ dodává mluvčí MOL Martin Pavlíček.