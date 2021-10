"Je tam (ve zprávě) spousta důkazů amatérismu,“ řekl Brabec. Kritiky obvinil ze snahy ovlivnit práci policie a ze snížení důvěry v policii i v inspekci. Ministr také míní, že jde o snahu zasáhnout do sněmovních voleb. "Prostě opět 'antibabiš' jako vyšitý," prohlásil.

Opoziční poslanci jméno premiéra Andreje Babiše (ANO) často zmiňovali. Mezi podezřelými z úniku nebezpečných látek se loni ocitla chemička Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenského fondu založeného ministerským předsedou. "Zpráva je jasnou obžalobou, jak tento stát funguje pod vedením Andreje Babiše," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Někdy se podle ní stírá rozdíl, co je stát a co je Agrofert. Inspekce životního prostředí selhala a odpovědnost padá na Brabce, podotkla.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že skutečnou odpovědnost za vyšetřování havárie nese Babiš a jeho lidé. Inspekce životního prostředí byla podle Bartoše jedním z prvních orgánů, které si začal Babiš po svém nástupu do politiky podmaňovat, a to kvůli tomu, že v té době vlastnil skupinu Agrofert, která podniká také v chemii.

"Bečva je typickým příkladem toho, že agrofertizace naší společnosti není žádný prázdný pojem, jedná se o systémový problém naší společnosti," řekl předseda STAN Vít Rakušan. Kauza podle něho ukazuje, proč Babiš nemá být v politice. Poslanec STAN Petr Gazdík označil Brabce za "ministra pro zametání stop po ekologických zločinech". Část poslanců při jeho slovech vyjádřila nesouhlas boucháním do lavic.

Předseda lidovců Marian Jurečka se vůči Brabcovým výtkám ohradil, podle něho jsou nutné takové změny, aby se riziko havárií snížilo. Podobně se vyjádřil také poslanec ODS Stanislav Blaha, který kabinet obvinil z "mlčení, lhaní a mlžení".

Příliš dlouhé vyšetřování?

Hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury znepokojuje délka vyšetřování. "Někdo by měl vyvodit osobní odpovědnost za selhání při odběru vzorků a za průtahy," řekl.

Policie letos koncem června obvinila z otravy Bečvy společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího jednatele Oldřicha Havelku, vinu popírají. Vyšetřování začalo přezkoumávat Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) jednání dolní komory zasahuje do vyšetřovací pravomoci výkonné moci. "Politizujeme věc, která je součástí živého spisu," míní.

Sněmovní vyšetřovací komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a inspekce životního prostředí.