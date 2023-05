Předseda hnutí ANO Andrej Babiš prohrál prezidentské volby a stáhl se mediálně do pozadí. Už ale zase nabírá sílu a politika mu chutná. Je aktivní na sociálních sítích a pomalu se chystá také na volby do Evropského parlamentu, které považuje za zásadní. Dokonce koketuje s myšlenkou, že by byl lídrem kandidátky.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jak vám chutná opoziční chléb?

Dobře. Celkem mě to baví. Po skončení prezidentských voleb jsem si dramaticky vylepšil docházku do Poslanecké sněmovny.

Bylo na čase, v tomto volebním období jste měl patnáctiprocentní účast.

Teď už mám pětatřicet.

Prý vás také měsíce nikdo neviděl ve vaší poslanecké kanceláři, obytňák se vám rozpadl, opustili vás blízcí spolupracovníci…

V poslanecké kanceláři jsem byl v pondělí, chodím mezi lidi i do sněmovny, kde aktivně vystupuji. S obytňákem vyjedu doufám od září a spolupracovníky jsem si vždycky vybíral.

Papežovi jde vždy o člověka, který trpí. Ukrajince i Rusa, říká Cyril Svoboda

A už víte, že když stisknete tlačítko, tak to není klikání, ale hlasování?

Jsem rád, že jsem zavedl nové termíny, třeba sorry jako. Teď budu protestovat, že na plakátě k výstavě je napsáno motýli, zatímco tam má být motýle. Klikání se taky ujalo. Já jsem na tom videu ale ukázal, že tam skutečně chodím a poslouchám projevy. Ostatní poslanci, když se nehlasuje, jak říkáte, sedí ve svých kancelářích a čekají na gong. To je také nějaký obraz kultury.

Zašel jste někdy do těch kanceláří? Jsou tam obrazovky, kde se dá sledovat veškeré dění v sále.

Nevím, co tam dělají, ale měli by být v jednacím sále a naslouchat.

Když vám tolik leží na srdci politická kultura, měl byste se asi chovat tak, aby vás lidovec Jan Bartošek nehnal před imunitní výbor. Když jste zablokoval řečniště a odmítal jste ho opustit, to byl kulturní projev?

Nedovolili mi mluvit, i když mám přednostní právo. Tahle nová totalita, která nás ve sněmovně nemilosrdně válcuje, mi nechtěla dovolit vystupovat. Proto jsem odmítal odejít.

Odhlasuje-li většina zkrácení doby diskuse, není to totalita, ale demokracie. Dělo se to i za vaší vlády.

To není pravda, nikdy nebyla omezena přednostní práva. Nemůžete měnit zákony jedním hlasováním. Vládní garnitura se s námi o ničem nebaví a snaží se omezovat naše práva, která zaručuje jednací řád sněmovny. Navíc si zřídila na Úřadu vlády cenzora. Pan premiér v CNN Prima News řekl, že nikdo cenzuru nechystá, ale že mají právo bojovat s nesprávnými názory. Takže jediný správný názor má pětikoalice.

Z čeho usuzujete? Nesprávné názory může mít kdokoliv, třeba lidé, kteří nevnímají Rusko jako agresora…

Já vím, že máte ráda uvážlivého pana premiéra, ale je to tak, jak říkám. Po prvním kole prezidentské volby pan Fiala podpořil Petra Pavla a sdělil, že hlasy pro mě byly nedemokratické. Takže všichni, kdo volí ANO a Babiše, nejsou demokraté, lidé, kteří chodí na demonstrace, jsou nedemokraté, s nimi se nemluví.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej BabišZdroj: Deník/Martin Divíšek

Jací lidé podle vás na Václavské náměstí chodí?

Představte si, že tam byl i majitel velké potravinářské firmy, která vyrábí nápoje, chodí tam naši voliči, lidé, kteří mají obavu z budoucnosti a nikdo s nimi nemluví. To nejsou proruští švábi a dezoláti.

Svolavatelem těch demonstrací je předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Co si o něm myslíte?

Pan Rajchl je pracovitý, cílevědomý, jezdí do regionů. Asi má potenciál oslovit voliče SPD nebo pana Šlachty.

Je pro vás konkurencí?

Ne. My jsme parlamentní hnutí, byli jsme ve vládě a měli jsme jasné výsledky. V první Sobotkově vládě jsme ale byli v menšině, lidovci s ČSSD nás válcovali a měli také na starost Českou poštu, kterou teď házejí na hnutí ANO.

Fiala: Zvýšení rodičovského příspěvku slíbit nemohu. Rozpor v koalici odmítl

Nikdo na vás nic nehází. Vy sám jste jako premiér mluvil o nutnosti transformace pošty.

Tak to nebylo. Českou poštu jsem trvale kritizoval, protože pan Chovanec si tam dělal svoje kšeftíky. A moje vláda pak byla menšinová.

Ale byl jste u toho, když ředitel Knapp připravoval plán na restrukturalizaci České pošty na akciovou společnost, její rozdělení na tři divize a propuštění sedmi tisíc zaměstnanců. A říkal jste, že není možné, aby stát doplácel na ztrátový podnik.

Česká pošta měla smůlu, že byla v devadesátých letech součástí Investiční poštovní banky. Pak přišel rok 2004, kdy byla vyplacena odměna 300 milionů korun, tehdy byla KDU-ČSL ve vládě a jejím předsedou byl symbol korupce (od listopadu 2003 do srpna 2006 jím byl Miroslav Kalousek – pozn. red.).

To je ta druhá věc, za niž vás chce pan Bartošek pohnat před imunitní výbor, abyste nevykládal lži.

Panu Bartoškovi to rád na plénu celé předestřu, můžu mu číst články, jak ty peníze tekly přes Nizozemsko a pak se objevily na Kypru. Všechny mediální výstupy mu můžu zopakovat, je to dohledatelné. KDU-ČSL byla ve vládě u většiny leváren.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej BabišZdroj: Deník/Martin Divíšek

Takže 3200 poboček, 25 tisíc zaměstnanců a ztráta půl druhé miliardy ročně je u České pošty udržitelná?

Napsal jsem knížku O čem sním, když náhodou spím. A tam říkám, že měli jít po revoluci do světa a podívat se, jak to dělají jinde. Třeba na to, jak to provedli s poštou v Belgii, která má hodnotu jednu miliardu eur a v níž má stát 51 procent. Naše pošta mohla být místem, kam si důchodci chodí pro penzi, lidi pro dávky nebo ukládat peníze jako do jediné banky. Veškerý platební styk se státem mohl probíhat na jejích pobočkách, kde zároveň mohl být malý obchůdek, taková polská Biedronka. Nejlepší ředitel pošty byl super manažer Karel Kratina, ale protože nechtěl dělat kšeftíky, dostal padáka. Poštu všichni drancovali. Dodnes.

Osm let jste byl ve vládě, čtyři roky premiérem. Proč jste to nevyřešil?

Měli jsme jenom šest ministrů. A kontrakt s bankou prodloužil Chovanec v červnu 2017, tedy poté, co mě Sobotka z vlády vyhodil. Já bych dal poštu do pořádku. Zachránil jsem OKD a České aerolinie před bankrotem a do pořádku jsme dali Letiště, Mero, Čepro.

embed#interaktivni-infografika|be43990d-0691-4d0d-9c7e-db9a5bfec8b4#

Akorát ty veřejné finance jste nezachránil, když vaše vláda skončila se schodkem 420 miliard.

Ty jsem dal taky do pořádku. Kolikrát měla Česká republika přebytkový rozpočet? Pětkrát, z toho třikrát Kočárník, Babiš v roce 2016 a Schillerová 2018. Pak přišel covid a my jsme museli dát lidem peníze.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala říká, že na covidové výdaje šlo jen deset procent výdajů.

Prezident NKÚ je bývalý poslanec sociální demokracie, který často zneužíval kontrolní zprávy k tomu, aby dělal politiku.

Nejsme proruští a nechceme násilí, tvrdí organizátor demonstrací Jindřich Rajchl

Vždyť teď za nehospodárnost kritizuje Fialovu vládu, která pro změnu všechno svádí na válku na Ukrajině.

Ale malinko. A nemá se co politicky vyjadřovat. Má kontrolovat, jestli se postupuje hospodárně a jsou dodržovány zákony.

Co byste dělal se schodkem 295 miliard?

Tato vláda vůbec nechápe, že má příjmy. Těch se naopak vzdává, třeba zrušením EET. Neumí čerpat evropské fondy, dokonce ani neví, jestli se jí povede dostat padesát miliard z modernizačního fondu do rozpočtu. To jsou peníze, které jsem společněs Polskem vybojoval. V neděli uplyne pět set dní od chvíle, kdy se ujala moci tato nejhorší vláda v historii země. Za celou dobu ani jednou nevyhodnotila programové prohlášení.

Jak to? Vždyť ho aktualizovala.

Ale nevyhodnotila.

Vy s nimi sedíte ve Strakovce, že to můžete tvrdit?

A kde to hodnocení tedy je? Moji ministři museli každé pololetí vyhodnocovat: zeleně splněno, oranžově plní se a červeně nesplněno. A nikdy jsme prohlášení nezměnili, ani za covidu, který v roce 2020 znamenal pokles HDP o pět a půl procenta. Oni žádný propad nemají, jen se vymlouvají na válku. Dokonce to původní programové prohlášení bylo úplně jiné, než slibovali před volbami. Je to vláda komiků. Tuhle loutkovou vládu řídí výrobci elektřiny.

Největší metlou současnosti je vysoká inflace. Co s ní může udělat vláda?

Máme nejnižší nezaměstnanost, takže firmy nemají lidi. Aby je získaly, musejí je dobře zaplatit. Nový člen ČNB Procházka ale říká, že pokud budou mzdy růst, povede to ke zvýšení inflace. Co to je za pitomost? My jsme dali lidem peníze, snížili daně a zvýšili platy. A co udělali? Spořili. Za naší vlády se úspory zvedly o devět set miliard, lidé nejsou hloupí, neutráceli. Díky tomu teď mohou za Fialovy asociální vlády přežít. Inflaci mohla vláda zkrotit naprosto jednoduchým způsobem, kdyby zastropovala cenu elektřiny na 1500 korunách. To by ihned vedlo ke zlevnění bydlení, potravin, zboží. ČEZ má nerozdělený zisk 200 miliard a zaplatí celou windfall tax (daň z neočekávaných zisků – pozn. red.). Na této firmě mohl stát budovat státní energetický komplex, protože ČEZ má na pět let v pronájmu terminál LNG, lithium, dvacet procent distribuce plynu a je největším výrobcem a exportérem levné elektřiny, zatímco u nás je jedna z nejdražších. Vláda mohla mít sto procent ČEZu, který se topí v zisku. Kdyby vykoupila jeho soukromé akcionáře, nestálo by ji to ani korunu. To je systém Elon Musk a Twitter, dal nabídku a dostal, co chtěl. A dělá si tam, co chce. Tomu se říká byznys, kterému ale politolog Fiala vůbec nerozumí.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej BabišZdroj: Deník/Martin Divíšek

Pětikoalice má 108 hlasů, takže vy toho moc neprosadíte. Jaký plán máte do budoucna?

Já se starám o hnutí, pan Havlíček je stínový premiér, má svoji vládu, program. Buduje expertní skupiny. Paní Schillerová řídí náš klub ve sněmovně. Je pravda, že něco prosadit je těžké. Ale je to o lidech. Moje velké téma je boj proti sexuálnímu násilí na ženách a dětech. Kontaktoval jsem ministra spravedlnosti Blažka, dvakrát jsme se potkali, s naší poslankyní Malou zorganizoval jednání zástupců všech stran. Blažek se s námi baví a řešíme to společně. Paní ministryně Černochová taky komunikuje, protože my podporujeme naši armádu a její vyzbrojování, byť třeba nikoli vojenské dodávky na Ukrajinu v takové míře, jakou ona prosazuje. Bez paní poslankyně Dostálové by ministr Bartoš v životě nezvládl stavební zákon. My jsem k domluvě na konkrétních věcech ready.

Příští rok budou evropské volby. Jsou pro vás důležité?

Mimořádně důležité. Pro Evropu i Českou republiku. Zelený fanatismus ničí evropský průmysl včetně automobilového. Šílená je energetika, kdy v jednom týdnu ve Finsku dostaví jadernou elektrárnu a v Německu tři poslední zavřou. To je čirá politika. Představa některých fanatiků je, že na moři budou jen větrníky, na polích solární panely, budeme jezdit na kole a jíst červíky. Evropský parlament není jen hnízdem těchto šílenců, ale také korupce, viz Katargate. My tam musíme prosazovat české zájmy.

Marian Jurečka: Odchod do důchodu? Dnešních padesátníků se změny vůbec nedotknou

Přesvědčíte české občany, že to nejsou okrajové volby?

My jim to vysvětlíme. Vždyť třeba za covidu se řeklo, že se budou společně řešit nejen vakcíny, ale léky obecně. Covid je pryč, a neděje se nic. Evropská rada by měla fungovat úplně jinak, premiéři by měli mít hlavní slovo, ne úředníci z Evropské komise, kteří vydírají jednotlivé státy a vměšují se do národních politik. Italům říkají, že když budou volit Meloniovou, nedostanou žádné peníze. O Orbánovi ani nemluvě. Pokud se Evropa nevzpamatuje z Green Dealu, normy Euro 7, zákazu skotua tak dále, nebude konkurenceschopná. Podle mě bude v evropských volbách šance to změnit. V Nizozemsku si to farmáři vybojovali a v Německu zelení oslabují. My chceme lidi přesvědčit, aby šli volit, protože se jich to zásadním způsobem týká.

Když vás tak poslouchám, nepovedete kandidátku hnutí ANO do Evropského parlamentu?

To by mě bavilo, ale v Evropském parlamentu není přednostní právo a faktická připomínka, takže si to ještě musím nastudovat. Hnutí ANO ale určitě postaví silnou kandidátku českých zájmů.