Holding Agrofert podniká zejména v zemědělství a potravinářství. Babiš holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů, aby vyhověl požadavkům zákona o střetu zájmů. Podle auditorů Evropské komise je předseda vlády přesto ve střetu zájmů, protože ovládá svěřenské fondy. Babiš to opakovaně odmítá.

O tom, že i nadále existuje propojení mezi premiérem a firmou Agrofert, je přesvědčen také právník Lukáš Kraus z neziskové organizace Rekonstrukce státu. "Považuji za problematické, že firma, která může soutěžit o zakázky a dotace, je provozovatelem mailů politiků, kteří na to mají vliv," cituje jeho vyjádření web iROZHLAS.cz.

Podle ředitele protikorupční organizace Transparency International Petra Leyera je provozování e-mailových schránek hnutí ANO holdingem Agrofert dalším důkazem, že se premiér neodpoutal od své firmy. "Podle mě to ukazuje propojení podnikatelské a politické sféry, které se pak sbíhá k jedné konkrétní osobě, tedy Andreji Babišovi," řekl Leyer Radiožurnálu.

Premiér Babiš na otázku Radiožurnálu, proč e-maily ANO provozuje právě Agrofert, uvedl, že hnutí e-mailové schránky používá už od svého vzniku. Zopakoval, že s Agrofertem nemá nic společného. "Nemám, je to externí firma, externí dodavatel," řekl Babiš.

Hnutí si podle Vodičky službu u Agrofertu objednává na základě smlouvy o IT podpoře a měsíčně za ni platí. "Jedná se tedy o standardní obchodní vztah a neměli jsme jakýkoliv důvod měnit dodavatele služby, která dlouhodobě řádně funguje,“ uvedl mluvčí.

