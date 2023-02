Majitelem uhynulého sedmiletého Jack Russel teriéra je Milan Kárný. Chodil s ním na procházky v okolí Bílkovy a Mánesovy ulice. „Je to pro nás velká rána. Rex byl členem rodiny. Začal zvracet krev, pak se objevila i ve stolici a šlo to rychle. Veterinář mi řekl, že to vypadá na otravu jedem na hlodavce. Pitvu a rozbory jsem dělat nenechal, bylo to nákladné,“ svěřil se.

Později ho kontaktovali policisté. „Zprávy o možných otrávených návnadách jsem zaznamenal. Popravdě jsem tomu ale nevěnoval pozornost až do doby, než mi uhynul pes. Pořídím si nového a budu s ním chodit asi do odlehlejších částí města. Pokud uvidím nějaké maso nebo něco podobného jako návnadu, hned volám policii,“ tvrdí muž.

Otravy mohou být u zvířat fatální. Nebezpečí číhá jak venku, tak i doma

Redakce kvůli podezřením oslovila boskovické veterináře. O žádném dalším případu s podobnými příznaky otravy na území města nevěděli. „Za mě je to v poslední době jediný případ s podezřením na otravu, o kterém mám záznam. Příznaky ukazovaly na otravu jedem na hlodavce, který se dá běžně koupit v drogerii. Průkazné to ale nebylo. Podle informací majitele šlo o psa z bytovky, který by jen tak něco nesežral jako pes na dvorku. To naznačuje, že případný jed byl zřejmě součástí nějaké masité potravy,“ řekl veterinář Jiří Rožek. O podobných událostech z poslední doby neměli informace ani další zvířecí lékaři ve městě.

Smrtí a údajnými otrávenými nástrahami se zabývali policisté. „Prověřovali jsme informace ohledně údajně otrávených návnad a úhynu psa, které na sociálních sítích vzbudily velký ohlas. Vyslechli jsme lidi, majitelé psa, veterináře a obyvatele žijící v okolí nálezu nakrájené klobásy. Souvislost s otravou se však neprokázala. Nelze tedy jednoznačně konstatovat aktivitu nějakého traviče. Vyšetřování ale dál pokračuje,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Petrželková.

Panika v Kunštátu. Někdo tráví psy karbofuranem

Redakce kontaktovala i ženu, která vyfotografovala nakrájené klobásy ve křoví poblíž obchodu s potravinami v lokalitě Na Vyhlídce. Tvrdí, že tam v minulosti viděla i vařené maso. „Fotky jsem zveřejnila, abych upozornila další pejskaře. Přišlo mi to podezřelé. Policie mě také zpovídala. Měla jsem uzeninu posbírat a poslat někam na rozbor? Kam? A udělal by ten rozbor vůbec někdo?“ ptala se žena, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce ji zná.

Ve facebookové skupině Boskovice a okolí se mezitím objevují další oznámení. „Dnes jsme opět našli na Wolkerce poházené maso. Ráno a teď odpoledne znovu. Nemyslím si, že by to jen tak někdo házel psům na přilepšenou,“ napsala před několik dny jedna z diskutujících.

Část obyvatel Boskovic poukazuje na to, že si možná někdo ve městě s chovateli vyřizuje účty. I přes výstražné cedule o odstraňování psích výkalů, je jimi řada prostranství poseta. „Lidé jsou neskutečná čuňata. Trávníky u těch našich slavných nových bytovek u kolejí, to je na zvracení. U naší bytovky to stejné. Psů je všude čím dál víc, ale většina lidí po nich prostě neuklízí,“ napsala další z diskutujících.

Otrava karbofuranem: Ne, psa v Olomučanech zabila bakteriální sepse

S tím souhlasí i majitel uhynulého Rexe Milan Kárný. „V tomhle mají místní pravdu. Mezi pejskaři je spousta těch, kteří po svých miláčcích neuklízejí. Nechávají je běhat na volno. Štve mě to, protože pak se hází všichni do jednoho pytle a je problém. Rozumím tomu, že to lidi rozčiluje, když si domů donesou něco na botě a po těch trávnících běhají děti. Hlava mi ale nebere, že by kvůli tomu někdo rozhazoval otrávené návnady. To je daleko větší svinstvo,“ dodal muž.

Podezření na otravu psa karbofuranem řešili loni v Olomučanech na Blanensku. Testy na jeho přítomnost, jedu na hladovce a slimáky vyšly negativně. Pes zemřel na bakteriální sepsi, která má podobné příznak jako otrava zmíněnými jedy. Otravu několika psů a také koček prošetřovali policisté před časem také v Kunštátu a Letovicích. Pachatele se nepodařilo najít.

Strach o mazlíčky ve Višňové. Někdo lidem během týdne otrávil už čtyři psy

Karbofuran je prudký a mimořádně toxický nervový jed. Dříve ho používali zemědělci jako pesticid, nyní se už v Evropské unii kvůli vysoké toxicitě nesmí používat. Česká republika prodej této látky zakázala v roce 2008. Kromě psů patří k nejčastějším obětem karbofuranu dravci. Jak šelmy, tak ptáci. Na Hodonínsku takto před časem po otravě uhynulo několik vzácných luňáků červených. Další obětí byl samec a samice s mládětem orla mořského.