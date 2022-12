V posledních měsících však opakovaně přilákal také zloděje. Naposledy tuto sobotu, kdy z baru v Josefovském údolí zmizely přepravky s pivem, limonádami a ciderem. „Zůstala jen truhla a zápisník s tužkami. Bar byl kompletně vybílený. Již několik dní jsme sledovali, že se něj ztrácí téměř každý den osm až dvanáct lahví piva. Ale v sobotu to vzal někdo brutálně,“ sdělil Deníku Rovnost ředitel EVC Švýcárna Robert Kubáň.

* Lesní bar U poustevníka Jáchyma, EVC Švýcárna



* Oficiální účet lesního baru 2501734351/2010

Sobotní škodu odhadl zhruba na dva tisíce korun. Na sociální síti požádal o pomoc a případné svědectví veřejnost. Vzhledem k ukradenému množství zboží zloděj k baru podle všeho naposledy přijel autem a možná nebyl sám. „Tak to je s prominutím, svinstvo,“ okomentoval krádež na facebookovém profilu lesního baru například Jan Navrátil.

Za listopad byl podle Kubáně samoobslužný bar i kvůli nízké návštěvnosti a po opakovaných krádežích ve ztrátě bezmála osm tisíc korun. „Ještě nejsou dokácené poškozené stromy, které hrozí pádem okolo zavřené modré stezky v Josefovském údolí. Z malých příjmů jsme nebyli schopní tyto ztráty pokrýt. Navíc ne všichni návštěvníci baru jsou poctiví. Za zkonzumované potraviny a nápoje platí méně, než je v oficiálním ceníku. Je to asi takový český nešvar,“ posteskl si Kubáň.

Bar ale nekončí, funguje dál byť v omezeném provozu. Otevřený je nyní v týdnu jen na zavolání. O víkendu bude víc pod dohledem dobrovolníků „To chce fotopast!“ měla jasno další z diskutujících Radomíra Škrabalová Kubalová.

Ta skutečně bude bar nově monitorovat. Dobrou zprávou je, že na vzniklou škodu už dárci do čtvrtečního dne poslali dohromady zhruba šest tisíc korun. Lesní bar v této části Moravského krasu funguje sedm let. Robert Kubáň uvedl, že za tu dobu zaznamenali podobné velké krádeže přibližně čtyři. „Dvě tento rok, kdy nedaleko probíhá rekonstrukce železnice a je tu velký pohyb lidí. U jednoho případu jsme dopátrali, že šlo o skupinku cizinců. Jejich totožnost známe a vše předáme koncem roku na policii. Čekali jsme, že se oni, nebo jejich firma k tomu nějak postaví. To se nestalo,“ dodal muž.