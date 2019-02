Jižní Morava - Krást luxusní auta, náklady z kamionů i v rodinných domech jezdí na jižní Moravu cizinci. Převážně z Polska. Vyplývá to z policejních statistik za loňský rok, které ve středu zveřejnili.

Ilustrační fotografie vloupání | Foto: Tokoz

Policisté loni museli vyšetřovat více krádeží luxusních aut. „Kradli je především Poláci v satelitních městech okolo Brna. Poté s nimi odjížděli dále do Polska a prodávali je do východní Evropy,“ popsal kriminalista Libor Kachlík.

Poláci podle něj často vykrádali také kamiony na odpočívadlech. „Proříznou plachty a za půl hodiny vykradou půl kamionu,“ upřesnil Kachlík.

Kriminalita v kraji:



• Pachatelé se loni vloupali do 2483 objektů. Častěji do rodinných domů, než do bytů.

• V roce 2017 policisté vyšetřovali o 122 vloupání více.

Krádeží policisté loni vyšetřovali 6031. Proti roku 2017 to je o 324 případů méně.

• Největší pokles je u aut. Krádeží je o pětinu méně.



Podobné krádeže potvrzuje i ředitel přepravní společnosti Moss logistics Petr Šťastný. „Zloději často pouze naříznou plachtu, aby se podívali, co kamion veze a když je zboží nezajímá, nechají náklad být. Pokud víme, že vezeme dražší zboží, náklad radši připojišťujeme a více zabezpečujeme nákladový prostor plombami a celními lanky,“ vysvětlil.



Zloději z ciziny mají podle policistů na svědomí i vloupání do rodinných domů. „Z konce loňského roku máme pachatele z Kolumbie. Jinak jsou především z Polska a Slovenska,“ popsal policista Kachlík.



Lidé přitom mají několik možností, jak si dům zabezpečit. „Mohou mít třeba elektronický hlídací systém nebo kamery,“ popsal za firmu Alarmo Petr Novotný.