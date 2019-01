Jižní Morava – Méně okradených lidí, vykradených bytů i vražd. Jihomoravané se mohou zase cítit bezpečněji. Vyplývá to z policejních statistik, podle nichž se na jižní Moravě ve srovnání s loňskem snížil počet téměř všech trestných činů. „Loni jsme jich od začátku roku do konce července v kraji řešili celkem 14 359. Letos to za stejnou dobu bylo téměř o dvanáct set méně," informovala jihomoravská policejní mluvčí Štěpánka Komárová.

Útočník s nožem. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

Na polovinu se snížil i počet vražd. Zatímco loni jich do konce července policisté řešili dvacet, letos deset. „Důvodů, proč ubylo kriminality, je strašně moc. Obecně například u krádeží to může být třeba i to, že lidé jsou pozornější a víc se starají o své věci. Snažíme se také šířit určitou osvětu. Třeba jen igelitová taška v autě, byť prázdná, může přitáhnout zloděje," varovala jihomoravská policejní mluvčí.

Klesající trend v počtu krádeží zaznamenali i brněnští strážníci. „Za celý minulý rok evidujeme 2298 krádeží, ve srovnání s rokem 2013 je to o přibližně třetinu méně," uvedl mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Za příznivé statistiky podle něho může i větší informovanost potenciálních pachatelů. „Je znát, že sledují nebo čtou zprávy o zločinech. A vidí, jak účinné jsou například kamerové systémy," popsal mluvčí. Domnívá se, že největší vliv na snížení počtu krádeží má zodpovědný přístup majitelů různých prodejen. „K problémům v obchodech vyjíždíme často. Statistiky nasvědčují tomu, že se situace zlepšila hlavně tam. Hodně podniků si totiž pořizuje kamery, aby mohly škodu lépe dokázat ve správním řízení. Zloději pak od těchto krádeží opouštějí, protože jsou prostě těžší," zhodnotil mluvčí.

Zločiny v číslechJihomoravský kraj (období od 1. 1. do 31. 7.):



Rok 2015/ 2016

Krádeže 4551/ 4264

Vloupání 1949/ 1724

Vraždy 20/ 10



Vloupání v Brně:

Rok 2015 1020 případů

Rok 2016 834 případů



Majetkové zločiny v Brně:

Rok 2015 4553 případů

Rok 2016 4259 případů



Zdroj: Policie České republiky

Užitečnost kamer potvrdil i Petr Janecký, který pracuje jako ostraha podniků. „Všude, kde jsem působil, po instalování kamer krádeží ubylo. Nejde ani o to, že se pak snadněji hledá zloděj, ale mají hlavně psychologický účinek. Když vám do zad míří objektiv, hodně si budete rozmýšlet, jestli něco ukradnete," podotkl Janecký.

V ulicích pak často kradou lidé, kteří náhodou vycítí příležitost. „Hodně se setkáváme s tím, že někdo uvidí člověka pospávat na lavičce a spontánně se ho rozhodne okrást. Běžně to bývá člověk, do kterého by to nikdo neřekl a který předtím nikdy nekradl," upozornil Ghanem.

Ačkoli se kriminalita v Brně oproti minulým letům snížila, ve městě ještě pořád existují místa, kde se lidé bojí bydlet. „Na Starou osadu jsem se přestěhovala před pěti lety a nezdá se mi, že by byla situace nějak lepší. Problémy jsou tam pomalu každý den. Často se bojím, i když jdu jen s nákupem večer domů," popsala například čtyřiatřicetiletá Jana Palovská.

Horší situaci na Staré osadě potvrdil mluvčí strážníků. „Je tam hodně kapsářů, ale na toto místo se intenzivně zaměřujeme a hlídky tam jezdí častěji. I kvůli tomu, že jsme tam před časem zaznamenávali také přepadávání lidí," dodal Ghanem.